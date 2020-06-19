Sivas'taki parklara sokak hayvanları için otomatik su kabı koyuldu - Son Dakika

SİVAS Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanları için mesira alanları ile parklara otomatik su kapları yerleştirdi.

Isınan havayla birlikte susuz kalmaya başlayan sokak hayvanları için Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, mesire alanları ile park ve bahçelere otomatik su kapları yerleştirdi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu, "Hayvanlar yaz aylarında çok susuz kalıyor, böbrekleri iflas ederek ölüme neden olan sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Başkanımız Hilmi Bilgin konuya duyarsız kalmadı ve hemen çalışma yapılması için talimat verdi. Belediye ekiplerimiz de ivedi bir çözüm üreterek, sokak hayvanlarımız için otomatik su kaplarını mesire alanları ile park ve bahçelere yerleştirdi. Bunlar su israfını da önleyen farklı bir mekanizmayla çalışıyor. Böylece hem hayvanlarımızın suyu hiç azalmıyor hem de akan su boşa gitmiyor. Kurdu, kuşu, köpeği, kedisi buradan su içerek hem böbreklerini koruyacak hem de ölümle sonuçlanacak hastalıklar azalmış olacak. Her şeyi devletten beklemeyelim, lütfen herkes kapısının önüne bir kap su, bir kap yemek koysun. Hayvanlarımız susuz ve aç kalmasın" dedi.

Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise "İklim gereği yazları kurak zamanlar geçirebiliyoruz. Biz de sokak hayvanlarımızı düşünerek, hayvan derneklerimizin de tavsiyesiyle otomatik su kapları yaptık. Mesire alanlarımızda, park ve bahçelerimizde hayvanlarımızın su bulmakta zorlanacağı yerlere otomatik su kapları yerleştirdik. Kaplarımızın özelliği su israfının da önüne geçmesi, şebekeden akan su azaldıkça yerine taze su geliyor, böylece hem hayvanlarımızın taze su içmesini sağlıyoruz hem de suyun israfını önlüyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere destek olan Hayvan Hakları Federasyonu'muza da duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.