Sivas'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Ş.D'nin ikametine düzenlenen operasyonda, 62,65 gram esrar ele geçirildi.

Bu kişiye uyuşturucu madde temin ettiği değerlendirilen Ö.U'nun evinde yapılan aramada ise 64,80 gram sentetik uyuşturucu ve 856,10 gram kenevir tohumu bulundu. Şüpheli R.U'nun üst aramasında da 16,10 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.U. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçunda sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Ş.D. ve R.U. hakkında da "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.