Son Dakika Haberleri: Sivas'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Sivas'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sivas'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Sivas'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı, System.String[]

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Ş.D'nin ikametine düzenlenen operasyonda, 62,65 gram esrar ele geçirildi.

Bu kişiye uyuşturucu madde temin ettiği değerlendirilen Ö.U'nun evinde yapılan aramada ise 64,80 gram sentetik uyuşturucu ve 856,10 gram kenevir tohumu bulundu. Şüpheli R.U'nun üst aramasında da 16,10 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.U. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçunda sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Ş.D. ve R.U. hakkında da "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenger sakızının fiyatı altınla yarışıyor! Kilosu 800 lira
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi TÜM-İŞ, zihinsel engelli öğrenciyi darp eden öğretmeni savundu: Gayet normal

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 20:42:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]