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Sivas'tan kısa kısa

53 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tayini çıkan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş için veda programı düzenlendi.

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde tayini çıkan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş için veda programı düzenlendi.

İlçedeki bir lokantada gerçekleştirilen programda konuşan Demirbaş, meslek hayatındaki en güzel 2 yılı Ulaş ilçesinde geçirdiğini söyledi.

Görev süresince birlikte çalıştığı silah arkadaşlarına ve ilçe yöneticilerine teşekkür eden Demirbaş, "Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, vatan topraklarını savunmak için görev yapmaktayız. Meslek hayatımın en güzel yıllarını geçirdiğim Ulaş'tan mutlu ayrılıyorum. Ulaş ilçemizde çok güzel insanlar tanıdım. İlçemizdeki kamu kurum amirlerine ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin." dedi.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler adına konuşan Kıdemli Üstçavuş Ferhat Akçay ise Tokat'a tayini çıkan Demirbaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Akçay tarafından Demirbaş'a plaket takdim edildi.

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Sivas'ın Zara, Gürün ve İmranlı ilçelerinde üniversite öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Cumhuriyet Üniversitenden yapılan açıklamaya göre, Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu, Gürün Meslek Yüksekokulu ve İmranlı Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrenciler, okullarında gerçekleştirdikleri etkinliklerle Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek verdi.


Ellerinde taşıdıkları Türk Bayrakları ve afişlerle okullarının önünde toplanan öğrenciler harekata katılan Mehmetçiklere selam gönderdi.

Jandarma, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:56 Kaynak: AA
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