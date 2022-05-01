Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika
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Sivas'tan kısa kısa

01.05.2022 15:48
Sivas'tan kısa kısa

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, köy muhtarının vefat eden annesinin cenaze törenine katıldı.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, köy muhtarının vefat eden annesinin cenaze törenine katıldı.

Karaşar köyü muhtarı Hasan Kalkan'ın annesi Emine Kalkan (72) kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Köyde kılınan cenaze namazının ardından Kalkan, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Kalkan'ın ailesi, Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş ve vatandaşlar katıldı.

Baş, annesi vefat eden muhtar Kalkan'a başsağlığı diledi.

Zara'da iftar programı düzenlendi

Zara ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Okur, katılım sağlayanlara teşekkür etti.

İftar programının geleneksel hale getirildiğini söyleyen Okur, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar programımızla geçmiş dönemlerde görev yapan ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımızla bir araya gelerek hasret giderme imkanı buluyoruz." dedi.

Şarkışla'da iftar programı düzenlendi

AK Parti Şarkışla İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen programa Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Öksüm, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, teşkilat mensupları ve teşkilatta daha önce görev yapan parti yöneticileri katıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, göreve geldiği günden itibaren yaptığı hizmetleri anlattı.

AK Parti İlçe Başkanı Serdar Öksüm ise programa katılanlara teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.

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Kaynak: AA

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