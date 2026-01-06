Sivas Turizm Master Planı İle Geleceğin Yol Haritası Çiziliyor

Sivas'ın turizm geleceğini planlamak ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturmak amacıyla hazırlanan "Sivas Turizm Master Planı" açılış ve tematik masa oturumları gerçekleştirildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun'un katılımıyla düzenlenen çalıştayda, şehrin doğasını ve kültürünü koruyarak ekonomik kalkınmayı sağlayacak stratejiler masaya yatırıldı.

Vali Şimşek: Sivas Adeta Bir Açık Hava Müzesi

Sivas'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen 15 marka kentten biri olduğunu hatırlatan Vali Yılmaz Şimşek, şehrin sunduğu çok yönlü deneyime dikkat çekti. Vali Şimşek, yürütülen çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

• Restorasyon Atakları: Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese ve Tarihi Ulu Camii'de restorasyon süreçleri devam ediyor.

• UNESCO Mirası: 1985'ten bu yana dünya miras listesinde olan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, turizmin lokomotifi olmaya devam ediyor.

• Modern Tesisler: Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi ve sedef hastalığının dünyadaki tek tedavi merkezi olan Kangal Balıklı Kaplıcası küresel ölçekte tanıtılacak.

Ulaşım Avantajı Turizmi Tetikliyor

İstanbul-Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin başlamasıyla Sivas, Türkiye'nin en ulaşılabilir şehirlerinden biri haline geldi. Bu erişim kolaylığının, 21 coğrafi işaretli ürüne sahip zengin Sivas mutfağı ve termal turizm imkanlarıyla birleşerek ziyaretçi sayısını katlaması bekleniyor.

9 Tematik Masada Gelecek Planlaması

Çalıştay kapsamında oluşturulan 9 ana grupta yaklaşık 400 katılımcı, şu başlıklar altında somut projeler geliştirdi:

1. Gastronomi ve Kırsal Turizm

2. Kış Turizmi ve Spor/Macera

3. Termal ve Sağlık Turizmi

4. Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras

5. Konaklama, Seyahat ve Ulaşım Stratejileri