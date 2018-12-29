Son Dakika Haberleri: Sivas Ziraat Odası'nda Delege Seçimleri

Sivas Ziraat Odası'nda Delege Seçimleri

1 saat önce

Sivas Ziraat Odası başkanlık seçimleri öncesi, delege seçimleri yapılıyor.

Sivas Ziraat Odası'nda Delege Seçimleri, System.String[]
Sivas Ziraat Odası başkanlık seçimleri öncesi, delege seçimleri yapılıyor.

Merkez ilçede çiftçiler delege seçimleri için bugün sandık başına gitti.

Gazibey köyünde oyunu kullanan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Sivas merkez olarak 19 bin kayıtlı üyemiz 154 köy 65 mahallede de bugün Ziraat Odaları delege seçimi yapılıyor. İnşallah delege seçiminden sonrada 2019 yılının ikinci ayının ilk haftasında da seçim tarihi aldığımız zamanda da Ziraat Odası Başkanlık seçimini yapacağız." dedi.

Şeffaf bir seçim anlayışını her zaman benimsediklerini belirten Çetindağ şunları kaydetti:

"Merkez Gazibey köyünden yaklaşık 206 tane çiftçimiz var. Burada nasıl oy kullanacağını, Ziraat Odası Başkanının nasıl seçileceğini anlatıyoruz. Herkes aday olabilir. Yaklaşık 215 delegemiz var. Herkesin aday olmaya hakkı var. Ziraat Odasına seçilecek insanların yarın bu insanların karşısına çıktığı zaman seçilmiş olmasını ispat ederek bu milletin karşısına çıkması lazım. Ziraat Odası başkanlığı seçimleri, başta ülkemize, Sivas'ımıza hayırlı, uğurlu olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:39 Kaynak: AA

Merkez, Sivas, Güncel
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