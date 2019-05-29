Son Dakika Haberleri: Sivaslı Judocular dereceyle döndü
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Sivaslı Judocular dereceyle döndü

30 dakika önce

Türkiye Judo Federasyonu tarafından organize edilen "Minikler Judo Şampiyonası" heyecanı sona erdi.

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Türkiye Judo Federasyonu tarafından organize edilen "Minikler Judo Şampiyonası" heyecanı sona erdi.

İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan organizasyona 67 ilden bin 550 sporcu katılırken, 70 hakem, 190 antrenör ve 125 idareci de aktif olarak görev aldı.

Turnuvaya Sivas'ı temsilen antrenör Bekir Güzelimdağ ve Fatma Güzelimdağ yönetiminde katılan Sivas judo takımı derece ile dönmeyi başardı. Sivaslı sporcu Mert Efe Vural 26 kiloda Türkiye Şampiyonu, Furkan Salih Gül 30 kiloda Türkiye ikincisi ve Muhammed Erkan Denli 38 kiloda Türkiye üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, kente 3 madalya ile dönen sporcuları tebrik etti. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:13 Kaynak: İHA
Türkiye, Spor
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