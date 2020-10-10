Sivaslı kadınlara tarhana kursu - Son Dakika

Sivaslı kadınlara tarhana kursu

10.10.2020 10:29

Sivaslı kadınlara tarhana kursu Sivas'ta Halk Eğitim Merkezi'nde, Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan tarhana ve tarhana çorbası yapımı öğretiliyor Sivas'ta Halk Eğitim Merkezi'nde, Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan tarhana ve tarhana çorbası yapımı öğretiliyor.

Sivaslı kadınlara tarhana kursu

Sivas'ta Halk Eğitim Merkezi'nde, Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan tarhana ve tarhana çorbası yapımı öğretiliyor

SİVAS - Sivas'ta Halk Eğitim Merkezi'nde, Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan tarhana ve tarhana çorbası yapımı öğretiliyor.

Sivas başta olmak üzere İç Anadolu bölgesinde sofraların vazgeçilmezi olan tarhana çorbası için tarhana hazırlıkları başladı. Yaz aylarında özenle hazırlanan tarhana, kış aylarında çorba olarak tüketiliyor. Tarhana; yeşilbiber, kırmızıbiber, kuru soğan, un, süzme yoğurt, salça ve çeşitli baharatların karıştırılarak hamur halini alması ve bu karışımın kurutulmasıyla elde ediliyor.

Sivas Halk Eğitim Merkezi aşçı ve kursiyerlerine de tarhana yapımı eğitimi veriliyor ve eşsiz lezzetin gelecek nesiller aktarılması sağlanıyor.

Aşçılık Eğitmeni Sema Geçgel, tarhananın kış aylarında vatandaşlar tarafından sıklıkla tüketildiğini belirterek, "İç Anadolu bölgesinde genellikle tarhana yapılmaktadır. Soğuk iklime sahip olduğu için enerji ve ısı vereceğinden dolayı çok tüketilen kışlık bir çorbamızdır. Biz Sivas'ta genelde un şeklinde olan tarhana kullanıyoruz, toz haline getiriyoruz tarhanamızı, önce hamurumuzu yoğuruyoruz, hamuru tekrar un yapıyoruz. Yapım süresi en bir 15 gün sürüyor. 10 gün ekşime ve mayalanma süremiz var 4-5 günde ufalayıp toz haline getirme süremiz var" dedi.

Faydası saymakla bitmiyor

Tarhana çorbasının insan vücuduna olan faydalarından da bahseden Geçgel "Antioksidan özelliği var bu sayede kanser hastalarına çok iyi geliyor. Çocuk gelişiminde çok büyük etkisi var. Kemiklere iyi geldiği için çocukların gelişimini sağlıyor. Kış aylarında vazgeçilmezimiz enerji veriyor, ısı veriyor, tokluk hissi verdiğinden dolayı zayıflamada çok tercih ediliyor, geç acıktırdığı için. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, bağırsaklarımıza iyi geliyor. Kış ayında bu toz tarhanamızı ılık suda eziyoruz, 1-2 kaşık tarhanayla 1 tencere çorba çıkıyor, daha sonrada sosunu yapıp pişiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kış mevsiminde tarhana ısıtıyor

Sivas Halk Eğitim Müdürü Ramazan Baker, uzun ve sert geçen soğuk kış günlerinde insanların tarhana tüketerek dirençlerini artırdıklarını belirterek, "Tarhananın faydaları saymakla bitmez. Tarhana özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı insanları korur öte yandan tokluk hissi de verir içerisindeki doğal lifler sayesinde ve zayıflamayı hızlandırır. Sivas'ın uzun ve sert geçen soğuk kış günlerinde tarhanayla vücutlarını daha güçlü tutarlar hem de soğuğa karşı kendilerini korurlar. Biz bu dönemde kuşburnu, pezik turşusu ve tarhana üretimine başladık kursiyerlerimiz aracılığıyla özellikle bu pandemi sürecinde insanların bağışıklık sistemini güçlendirmek ayrıca unutulmaya yüz tutmuş ürünlerimizin lezzetlerini yeni nesillere genç nesillere aktarmak istiyoruz" diye konuştu.

Sivaslı kadınlara tarhana kursu
Sivaslı kadınlara tarhana kursu
Sivaslı kadınlara tarhana kursu
Sivaslı kadınlara tarhana kursu
Sivaslı kadınlara tarhana kursu
Sivaslı kadınlara tarhana kursu
Sivaslı kadınlara tarhana kursu
Sivaslı kadınlara tarhana kursu

Halk Eğitim Merkezi, İç Anadolu, Enerji, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivaslı kadınlara tarhana kursu - Son Dakika

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