Sivasspor - Alanyaspor maç biletleri satışta - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor - Alanyaspor maç biletleri satışta

20.04.2022 13:11
Sivasspor - Alanyaspor maç biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında DG Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında DG Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34. hafta maçında Sivasspor ile Alanyaspor arasında 25 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 35 TL

Maraton Tribünü: 25 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 15 TL

Kadın Tribün: 20 TL

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

Sivasspor - Alanyaspor maç biletleri satışta

YORUMLAR
500
Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı Sivasspor'da kupa mesaisi Sivasspor'da kupa mesaisi

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Türk Lirası, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor - Alanyaspor maç biletleri satışta - Son Dakika


Son Dakika
13:02 Psikolog Esra Ezmeci'den "Çok ateşliyim, kimse beni tatmin edemiyor" diyen takipçisine şaşırtan yanıt
12:59 Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak
12:58 Seçim vaktinde mi yapılacak? Galatasaray'ın itirazı cuma günü görüşülecek
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisiyle görüşmek isteyen kanser hastası kadının ricasını kırmadı
12:35 Ferrero Türkiye'den açıklama: Kinder çikolatalarının tüm resmi kontrolleri yapıldı, ürünlerimiz güvenli
12:32 Erdoğan'dan 6'lı masa hakkında ilginç yorum: Milletimiz kimin kurduğunu biliyor
12:22 Dolar/TL yeni günde 14,67 seviyelerinde işlem görüyor
12:21 Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi! YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçe gösterildi
12:00 Adriana Lima'nın göbeğinin şekli şaşkınlık yarattı: 20 yıllık ebeyim ilk kez böyle gördüm
11:54 Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 13:18:40. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor - Alanyaspor maç biletleri satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement