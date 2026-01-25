Sivasspor, Amed ile 1-1 Berabere Kaldı

Tredyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Özbelsan Sivasspor'da yardımcı antrenör Evren Otyakmaz, puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Otyakmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanabilecekleri maçta puan kaybı yaşadıklarını vurgulayarak, "İki puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gönül isterdi ki burada seyircimiz önünde galip gelelim ama olmadı." dedi.

Maçın genelinde güçlü bir Sivasspor izlettirdiklerini belirten Otyakmaz, bu gücün de saha içi birlikteliğinden kaynaklanan bir durum olduğunu dile getirdi.

Sahada çok iyi mücadele eden, beraber savaşan bir Sivasspor olduğunu vurgulayan Otyakmaz, "Taraftarın gücü de bununla birleşince çok güzel bir atmosfer oluştu. Bu anlamda mücadele eden oyuncularımızı tebrik ediyorum, taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Otyakmaz, rakiplerinin hücum gücü yüksek bir takım olduğunu aktararak, "Amed Sportif Faaliyetler atletik oyunculardan kurulu bir takım. Biz de bu anlamda hazırlıklarımızı o doğrultuda yapmıştık. Kontrollü, zaman zaman baskılı bir oyun vardı. Geçiş oyunundan pozisyonlar bulacağımızı biliyorduk. Ama değerlendirememek skoru bu duruma getirdi." ifadelerini kullandı.

Bu tür maçlarda gol şanslarını değerlendirmek gerektiğine işaret eden Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bu maçlar zorluk derecesi yüksek maçlar. Fırsatları değerlendirdiğiniz zaman fark ortaya çıkıyor. Maalesef bu anlamda eksik kaldık. Rakibimizin attığı golün ofsayt olduğu söyleniyor ama pozisyonu izleyemedim. O yüzden herhangi bir değerlendirmede bulunamayacağım, bu durumu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Transfer konusunda ihtiyaçlarımız doğrultusunda en iyi şekilde değerlendirmeler yapılacacaktır. Yönetim, sportif direktör ve teknik ekip iş birliği içerisinde gerçekleşecek, çalışmalarımız sürüyor. Transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz."

Amed Sportif Faaliyetler cephesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu da alınan 1 puandan dolayı takımını tebrik etti.

Çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen Kaloğlu, "Sivassporlu kardeşlerimi de tebrik ediyorum, onlar da çok iyi mücadele etti. Tempolu bir maçtı iki takım da istekliydi." dedi.

Kaloğlu, zor bir atmosferde oynadıklarını belirterek, "Kazanmaya geldik. Son haftalarda Sivasspor'un kompak oyunu ve mücadele gücü artmıştı. Bunu bilerek çalışmalarımızı yaptık." diye konuştu.

Maçın ilk yarısında iyi pozisyonlar da yakaladıklarını anlatan Kaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Kırılma anlarını değerlendiremedik ama çok şanssız bir gol yedik. Savunma arkasına top atacaklarını biliyorduk ve çalıştık. Çalıştığımız şekilde şanssız bir gol yedik. Golü erken bulsaydık karşılaşma daha farklı olabilirdi. Maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olan bizdik ve üstünlük bizdeydi. Sivas'tan 1 puanla dönüyoruz, lider geldik ve lider dönüyoruz. Son iki deplasmanımızın kış şartlarından dolayı üst üste gelmesi biraz şanssızlık oldu."