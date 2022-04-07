Sivasspor - Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek - Son Dakika
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Sivasspor - Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek

07.04.2022 12:40
Sivasspor - Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak DG Sivasspor - Başakşehir maçında hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak DG Sivasspor - Başakşehir maçında hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak olan Sivasspor - Başakşehir maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivasspor ile Başakşehir karşılaşmasında İzmir bölgesinden Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve İlker Takpak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tarık Güldal olacak.

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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