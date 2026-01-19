Sivasspor Bodrum'u Geçti - Son Dakika
Sivasspor Bodrum'u Geçti

19.01.2026 22:16
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Arif Dilmeç

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Mert Yılmaz (Dk. 83 Adem Metin Türk), Cenk Şen, Ahmet Aslan, Musah Mohammed (Dk. 70 Ege Bilsel), Dimitrov, Brazao, Ali Habeşoğlu (Dk. 75 Imeri), Taulant Seferi

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Appindangoye, Murat Paluli, Okan Erdoğan (Dk. 10 Mert Çelik), Emirhan Başyiğit (Dk. 90+4 Yusuf Çağlar Kefkir), Uğur Çiftçi, Malle (Dk. 73 Kimpioka), Bekir Turaç Böke, Kamil Fidan (Dk. 85 Mehmet Fevzi Yıldırım), Ethemi, Cihat Çelik

Goller: Dk. 45 Taulant Seferi (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+1 Uğur Çiftçi, Dk. 66 Bekir Turaç Böke (Özbelsan Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ajeti (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 23 Mert Çelik, Dk. 40 Uğur Çiftçi, Dk. 90+8 Murat Paluli, Dk. 90+10 Kimpioka (Özbelsan Sivasspor)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Özbelsan Sivasspor deplasmanda, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yendi.

Kaynak: AA

