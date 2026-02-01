Sivasspor Pendikspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sivasspor Pendikspor ile Berabere Kaldı

Sivasspor Pendikspor ile Berabere Kaldı
01.02.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evren Otyakmaz, kaybedilen 2 puanın üzücü olduğunu belirtti ve transfer hakkında bilgi vereceklerini söyledi.

Pendikspor maçından 1 puanla ayrılan Özbelsan Sivasspor'da Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kaybedilen 2 puan bizi gerçekten üzdü" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Yardımcı Antrenörü Evren Otyakmaz, "Bizim adımıza tek ihtimalli maçtı. Kazanmayı istiyorduk ama maalesef olmadı. Kaybedilen 2 puan var. Amed Sportif Faaliyetler maçının aynısı oldu. Kaybedilen 2 puan var bizim adımıza da üzücü. Maçta formasyon değişikliğiyle oyunu dengeledik. Kaybedilen 2 puan bizi gerçekten üzdü. Maçta bütün değişiklikler teknik ekip doğrultusunda yapılan değişiklikler. Bu ortak alınan bir karar. Bazen oyuncu değişiklikleri tutmayabiliyor. Emre, son pozisyonda atabilse çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ethemi'nin hafta içinde bir hastalığı vardı. Bugün kişileri değil de takımı değerlendirmeliyiz. Bugün sahada güçlü bir Sivasspor vardı ama olmadı. Futbolcular da teknik adamlar da hata yapabiliyor. Değerlendirmeleri biz kendi içimizde yapacağız. Teknik adam hataları da oluyor biz kendi adımıza da bir özeleştiri yapacağız" dedi.

"Yönetimimiz açıklayacak"

Bir gazetecinin "Fayçal Fajr'ın adı Sivasspor ile anılıyor. Neler söylersiniz?" şeklindeki sorusuna Otyakmaz, "Transfer konusunda yönetimimiz hafta içinde açıklamalarda bulunacak. Şu anda yabancı sınırımız dolu ve bu doğrultuda hareket edeceğiz" cevabını verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Yerel Haberler, Pendikspor, Sivasspor, Futbol, Evren, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Pendikspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Rahatlığa bak Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar Rahatlığa bak! Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak

15:45
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:05
Fatih Ürek’e son veda Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
13:53
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 16:54:35. #7.11#
SON DAKİKA: Sivasspor Pendikspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.