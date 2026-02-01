Sivasspor Pendikspor ile Berabere Kaldı

Pendikspor maçından 1 puanla ayrılan Özbelsan Sivasspor'da Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kaybedilen 2 puan bizi gerçekten üzdü" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Yardımcı Antrenörü Evren Otyakmaz, "Bizim adımıza tek ihtimalli maçtı. Kazanmayı istiyorduk ama maalesef olmadı. Kaybedilen 2 puan var. Amed Sportif Faaliyetler maçının aynısı oldu. Kaybedilen 2 puan var bizim adımıza da üzücü. Maçta formasyon değişikliğiyle oyunu dengeledik. Kaybedilen 2 puan bizi gerçekten üzdü. Maçta bütün değişiklikler teknik ekip doğrultusunda yapılan değişiklikler. Bu ortak alınan bir karar. Bazen oyuncu değişiklikleri tutmayabiliyor. Emre, son pozisyonda atabilse çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ethemi'nin hafta içinde bir hastalığı vardı. Bugün kişileri değil de takımı değerlendirmeliyiz. Bugün sahada güçlü bir Sivasspor vardı ama olmadı. Futbolcular da teknik adamlar da hata yapabiliyor. Değerlendirmeleri biz kendi içimizde yapacağız. Teknik adam hataları da oluyor biz kendi adımıza da bir özeleştiri yapacağız" dedi.

"Yönetimimiz açıklayacak"

Bir gazetecinin "Fayçal Fajr'ın adı Sivasspor ile anılıyor. Neler söylersiniz?" şeklindeki sorusuna Otyakmaz, "Transfer konusunda yönetimimiz hafta içinde açıklamalarda bulunacak. Şu anda yabancı sınırımız dolu ve bu doğrultuda hareket edeceğiz" cevabını verdi. - SİVAS