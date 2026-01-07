Sivasspor Rey Manaj'ı İstiyor - Son Dakika
Sivasspor Rey Manaj'ı İstiyor

Sivasspor Rey Manaj\'ı İstiyor
07.01.2026 15:22
Teknik direktör Altıparmak, transfer yasağının kaldırılması ve Rey Manaj'ın kadroya katılmasını bekliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, kırmızı-beyazlı ekibin eski forveti Rey Manaj'ı yeniden kadroda görmek istediklerini söyledi.

Altıparmak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına Erzurumspor FK maçıyla başlayacaklarını belirtti.

Ligde ilk yarının sonlarına doğru iyi bir hava yakaladıklarını ve iyi bir çıkışlarının olduğunu dile getiren Altıparmak, "İnşallah ikinci yarıyla birlikte bunu daha da geliştireceğiz. Sahamızda oynayacağımız Erzurumspor maçıyla lige başlayacağız. İlk dört maçın 3'ü içerde ve ligin üst sıralarındaki takımlarla oynayacağız. İnşallah kazandığımız zaman çok büyük avantaja dönecek." dedi.

Altıparmak, kiminle nerede oynadıklarının hiçbir öneminin olmadığını vurgulayarak, "Tek amacımız kazanmak, Erzurumspor maçı da bu maçlardan biri. İyi bir takıma karşı oynayacağız, puan olarak bizden üst taraftalar. Saha ve seyirci avantajımızı kullanarak inşallah maçımızı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz ve kalitemiz var." diye konuştu.

"Transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili görüşmeler sürüyor"

Sivasspor'un transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili son durumun sorulması üzerine Altıparmak, "Transferin açılmasıyla alakalı görüşülüyor ve sona doğru gelindiğini biliyoruz, çok az kaldı. İnşallah 3-5 gün içerisinde bitecek. Önümüzdeki hafta inşallah bu tahta açılacak, biz de yavaş yavaş transferlerimize başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Altıparmak, Sivasspor'un eski golcü oyuncusu Rey Manaj'ı kadrolarında görmek istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Rey Manaj'ı bizler çok fazla istiyoruz. Manaj gibi bir oyuncuyu burada görmeyi çok istiyoruz ama kulübüyle alakalı şeyler ne durumda onu bilmiyoruz. Biz olsa da olmasa da onunla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Manaj'ı her hoca takımında görmek ister, biz de çok istiyoruz. Şu anda birinci önceliğimiz tahtayı açmak, açtıktan sonra transferlerle alakalı hepsini paylaşacağız. Bu hafta oynayacağımız çok önemli bir karşılaşma var ve bu takımımızla oynayacağız. Şu anda transfer konusunda çok kafaları karıştırmaya gerek yok."

Kerem Atakan Kesgin hariç ilk kez tam kadro antrenman yapacaklarını söyleyen Altıparmak, bu durumun kendilerini sevindirdiğini sözlerine ekledi.

Antrenman

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Özbelsan Sivasspor ile Erzurumspor FK, 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

Sivasspor, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

