Siverek'te ana okullarına drama ve robotik kodlama sınıfları yapıldı - Son Dakika

Siverek'te ana okullarına drama ve robotik kodlama sınıfları yapıldı

Siverek'te ana okullarına drama ve robotik kodlama sınıfları yapıldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'Keşfet, Yap, Öğren; Okul Öncesine Güven Projesi' kapsamında 4 ana okulda drama, robotik kodlama sınıfları yapıldı.

Siverek'te ana okullarına drama ve robotik kodlama sınıfları yapıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'Keşfet, Yap, Öğren; Okul Öncesine Güven Projesi' kapsamında 4 ana okulda drama, robotik kodlama sınıfları yapıldı.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınnar'ın girişimleri sonucu Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa anaokullarına yönelik 'Keşfet, Yap, Öğren; Okul Öncesine Güven Projesi' kapsamında ilçe merkezi ile Kırsal Mahallelerde anaokullarında iyileştirme çalışmaları yapıldı. Dört ay içinde tamamlanan projede kapsamında bulunan ana sınıflarında, çocukların yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayan, kendilerini keşfetmelerine olanak tanıyan, bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor gelişmelerini destekleyici öğrenme merkezleri, Bilim, Teknoloji ve Sanat Sınıfları, Drama ve Müzik Sınıfı, Robotik Kodlama Atölyesi ve oyun odaları ile alanları oluşturuldu. Proje ile ilgili açıklamada bulunan Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, "Eğitim ve öğretimde her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen başta Şanlıurfa Milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin ve Karacadağ Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum. Çok güzel ve faydalı bir projeye daha vekilimiz vesile oldu. Bu proje sayesinde ihtiyaçları tespit edilen, gerek merkezde ve gerekse kırsalda bulunan anaokullarımızda iyileştirme çalışmaları yapıldı. Dört ay gibi kısa bir sürede bu anaokullarımızın A'dan Z'ye tüm malzemeleri temin edildi. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi

Proje Koordinatörü Hatice Kandemir'de yaptığı açıklamada, "Projemiz eğitim öncesi anaokulunu kapsamakta, merkezde 2, kırsalda 2 olmak üzere 4 anaokulumuzu kapsamakta. Bu proje Karacadağ Kalkınma Ajansı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ortaklaşa gerçekleştirildi. Projenin adından da anlaşılacağı gibi, çocuklar yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayacağız.

Siverek'te ana okullarına drama ve robotik kodlama sınıfları yapıldı

Karacadağ, Şanlıurfa, Siverek, Okul, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 19:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siverek'te ana okullarına drama ve robotik kodlama sınıfları yapıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bayern Münih, evinde Schalke 04'ü 8-0 mağlup etti İngiltere'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor
Mansur Yavaş'tan Bakan Koca'ya tedbir önerisi: Vakaları bize bildirin, toplu taşıma kullanmalarını engelleyelim Mansur Yavaş'tan Bakan Koca'ya tedbir önerisi: Vakaları bize bildirin, toplu taşıma kullanmalarını engelleyelim         
00:42
Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı         
23:19
Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu         
21:43
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüsün mutasyona uğrama hızı oldukça düştü Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüsün mutasyona uğrama hızı oldukça düştü         
19:16
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
ABD'de TikTok ve WeChat 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak ABD'de TikTok ve WeChat 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak         
16:15
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor         
14:48
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak         
12:31
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Senarist Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek Senarist Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek         
11:59
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 01:35:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Siverek'te ana okullarına drama ve robotik kodlama sınıfları yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei