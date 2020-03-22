Siverek'te üç dilde korona virüs uyarısı - Son Dakika
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Siverek'te üç dilde korona virüs uyarısı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekipleri, korona virüsüne karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere üç ayrı dilde anons yaptı.

Siverek'te üç dilde korona virüs uyarısı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekipleri, korona virüsüne karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere üç ayrı dilde anons yaptı.


Siverek'te zabıta ekipleri, ilçede araçlarıyla dolaşarak vatandaşlara korona virüse karşı uyarı anonsları yapıyor. İlçedeki hoparlörlerden de yapılan anonslarda, korona virüsün dünyayı tehdit ettiği bildirilerek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları isteniyor. Taziye evlerinin kapatılması nedeniyle evlerde yapılan taziyeler ile düğün ve nişanlara katılmayın çağrısı yapılarak, kalabalık ortamlardan uzak durulması, tokalaşma ve sarılmaktan kaçınılması gerektiği belirtiliyor. Yetkililer, anonsların ilçedeki herkese ulaşması için üç ayrı dilde yapıldığını belirterek, gerekli diğer önlemleri de aldıklarını kaydettiler. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:46 Kaynak: İHA

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