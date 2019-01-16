Siverek'te Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yaban hayvanları için karla kaplı bölgelere yemek bırakıldı.
ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesinde yaban hayvanları için karla kaplı bölgelere yemek bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa
Şube Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçen Siverek Avcılık ve Atıcılık Derneği üyeleri, yaban hayvanlarına yem bırakma taleplerini iletti. Talep üzerine çalışma başlatan ekipler, yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu 1919 rakımlı Karacadağ
eteklerinde avcılarla buluştu. Saman balyalarını omuzlarına alan avcılar ve görevliler, kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgelere bıraktı. Yaban
kuşları için de doğaya yem bırakan görevlilerden Şeyhmus Güzen, "Havalar çok soğuk olduğu için hayvanlar yem bulmakta zorlanıyor, arkadaşlarla birlikte doğaya yem bırakıyoruz soğuk ve kar yağışının devam ettiği Karacadağ bölgesinde bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:07 Kaynak: DHA
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