Sivil Toplum Kuruluşları ile Uyum İçerisinde Olmaya Gayret Ediyoruz"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içerisinde olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içerisinde olmaya gayret ettiklerini belirtti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, 91. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Akın'ı ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Akın, Kırşehir'de önemli ve faydalı faaliyetlerde bulunan Yardım Sevenler Derneği'nin 91. yılını kutladığını ifade etti.



Derneğin kurulduğu günden beri örnek olacak önemli faaliyetler yürüttüğünü vurgulayan Akın, şöyle devam etti:



"Bu yıl 91. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesi, itinalı çalışmalarıyla güzel işler yapmaktadır. Dernek, ilimizin kültürel değerlerinin yanı sıra yöresel tatlarının tanıtılmasında da önemli rol oynuyor. Dernek üyeleri, bu sene 31 Ocak -03 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştiren 23. EMITT fuarında da yerlerini alarak şehrimizin en iyi şekilde tanıtılması için emek sarf ettiler. Bizler de ilimizde sivil toplum kuruluşları ile daima uyum içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Yardım Sevenler Derneğine de gereken desteği vermekteyiz."

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