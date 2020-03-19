Sivrice'de 5.0 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Sivrice'de 5.0 büyüklüğünde deprem (2)
6 saat önce
VALİ KALDIRIM: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOKTURElazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, merkez üssü Sivrice ilçesi olan saat 20.53'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle her hangi olumsuz durum yaşanmadığını söyledi.
VALİ KALDIRIM: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, merkez üssü Sivrice ilçesi olan saat 20.53'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle her hangi olumsuz durum yaşanmadığını söyledi. Vali Kaldırım yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 20.53'de merkez üssü Sivrice olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili tüm ekiplerimizle saha çalışmalarımız devam etmektedir, şu ana kadar olumsuz bir durum yoktur. Aziz şehrimize geçmiş olsun" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:49 Kaynak: DHA
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