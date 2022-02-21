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Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla İstanbul'da - Son Dakika

Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla İstanbul'da

21.02.2022 15:17
Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla İstanbul'da

Uber, İstanbul'da Siyah Taksi ürününü açtığını ve fiyatlandırmanın ise yine UKOME tarafından belirlenen Siyah Taksi taksimetre fiyat tarifesine göre yapılacağını açıkladı.

Uber, İstanbul'da Siyah Taksi ürününü açtığını ve fiyatlandırmanın ise yine UKOME tarafından belirlenen Siyah Taksi taksimetre fiyat tarifesine göre yapılacağını açıkladı.

Uber, İstanbul'da Siyah Taksi ürününü açarak hem yerli hem yabancı kullanıcılarına, Uber uygulamasından siyah taksilere kolayca ulaşım imkanı sağladığını açıkladı. Ayrıca, Uber Siyah Taksi'ye katılmak isteyenlere özel hazırlanan araç alım programı ve araç finansman desteği sayesinde, araçlarını siyah taksiye çevirmek isteyen sarı taksiler için özel araç alım avantajları sunulacağı da belirtildi.

FİYATLANDIRMA UKOME TARAFINDAN BELİRLENEN TAKSİMETRE FİYAT TARİFESİNE GÖRE YAPILACAK

İstanbul'da Uber Siyah Taksi'nin hayata geçirilmesinden büyük heyecan duyduklarını belirten Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Uber Siyah Taksi hizmeti yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin düzenlemelerine göre faaliyet gösteren, ticari taksi plakası taşıyan ve siyah renk lüks taksi kategorisinde çalışan araçlar tarafından sunulacak. Fiyatlandırma da yine UKOME tarafından belirlenen Siyah Taksi taksimetre fiyat tarifesine göre yapılacak. Hem yerli hem yabancı Uber kullanıcılarından yoğun talep bekliyoruz" dedi.

Siyah Taksi ürün lansmanı için, Uber'in özel bir araç alım programı ve finansman desteği iş birliği gerçekleştirdiğini kaydeden Bahadırlı, "Söz konusu işbirliği çerçevesinde siyah taksiye geçmek isteyen sarı taksiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin siyah taksi için belirlediği koşullara uygun lüks Ford Custom Tourneo 2022 model araçlara, Uber'e özel indirimler ve Ford Finans'ın sunduğu ön ödemesiz finansman desteği sayesinde kolayca sahip olabilecekler. Siyah Taksi bugün itibariyle sınırlı sayıda araç ile uygulama üzerinden ulaşılabilir olacak. Bu ürüne hem yerli hem yabancı kullanıcılarından yüksek talep beklediği için önümüzdeki dönemde uygulamaya kayıtlı Siyah Taksi sayısını artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla İstanbul'da - Son Dakika


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