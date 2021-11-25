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Siyam ikizi kaplumbağalar 'Pamuk' ve 'Kale' himaye altında - Son Dakika

Siyam ikizi kaplumbağalar 'Pamuk' ve 'Kale' himaye altında

25.11.2021 09:48
Siyam ikizi kaplumbağalar 'Pamuk' ve 'Kale' himaye altında

Pamukkale Travertenleri'nde bir turist tarafından bulunan Akdeniz tosbağası (Testudo graeca) türüne ait siyam ikizi kaplumbağalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerine teslim edildi.

Pamukkale Travertenleri'nde bir turist tarafından bulunan Akdeniz tosbağası (Testudo graeca) türüne ait siyam ikizi kaplumbağalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerine teslim edildi.

Tosbağa olarak da adlandırılan, ikiz kaplumbağa bulunduğu ilk günden bu yana ulusal ve uluslararası basın tarafından yakinen takip ediliyor. Bu türün Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listede yer alan türlerden olduğu, ergin birey sayısında azalma, habitat kaybı ve niteliğinde bozulma nedeniyle hassas türler (VU) statüsünde yer aldığı bilgisini veren PAÜ'lü akademisyenler; her bir yuvaya ortalama 3-4 yumurta bırakıldığını, özellikle tosbağaların siyam ikiz olarak doğduklarına dair literatür bilgileri araştırıldığında sadece birkaç vaka ile karşılaşıldığını belirtti. Bu kapsamda siyam ikizi olarak doğma ihtimalleri net bir veri olmamasına rağmen yüz binde bir ihtimal daha fazla olduğu bilgisini veren PAÜ'lü akademisyenler, siyam ikizleri kolayca avlanabilecekleri ve yiyecek bulmada zorlanabilecekleri için doğada yaşamaya uygun olmadıklarını vurguladılar.

Prof. Dr. Düşen: "Doğada mevcut halleriyle yaşaması mümkün olmayan yavrular laboratuvarlarımızda doğala yakın ortamlarında yaşatılmaya çalışılacaktır"

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Düşen yaptığı açıklamada, "Pamukkale ören yerinde bir turist tarafından bulunarak, Denizli Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen ve birbirlerine yapışık olmaları nedeniyle 'siyam ikizi' tabir edilen kara kaplumbağası (Testudo graeca) yavruları, Müdürlük tarafından Üniversitemiz Biyoloji Bölümüne teslim edilmiştir. İkiz yavruların Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Eyüp Başkale'nin gözetimleri ve doktora öğrencisi Ayfer Şirin'in kontrolü altında Biyoloji Bölümü Hayvan Ekolojisi laboratuvarlarımızda bakımları yapılmaktadır. Bulundukları Pamukkale'ye atfen "Pamuk" ve "Kale" adları verilen yavruların sağlık durumları yerinde olup, yavrular kış uykusuna yatmak üzeredirler. Doğada mevcut halleriyle yaşaması mümkün olmayan yavrular laboratuvarlarımızda doğala yakın ortamlarında yaşatılmaya çalışılacaktır" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Başkale: "Üst kabuk kısmından birbirlerine yapışık halde dünyaya gelen Pamuk ve Kale, sindirim sistemini ortak kullanıyor"

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eyup Başkale konu ile ilgili olarak şunları belirtti: "Yapılan ilk incelemelerden sonra siyam ikizinin plastron adı verilen alt kabuk ve karapas adı verilen üst kabuk kısmından birbirlerine yapışık halde dünyaya geldiği gözlendi. 2 başlı olan ikizler 4 ön üye ve 2 arka üyeye sahipler. Alt kabuklarındaki kaynaşma şekillerine ve sindirim sisteminin tek bir açıklıkla dışarıya açılması türün mideden başlayarak sindirim sistemini ortak kullandıkları anlaşılıyor"

Siyam ikizlerinin günlük gözlem ve bakımlarını üstlenen doktora öğrencisi Ayfer Şirin ise veteriner kontrolü altında her gün düzenli olarak beslenmeleri yapılıyor ve fizyolojik aktiviteleri gözlem altına tutuluyor. Geldiği ilk gün dış parazitlerinden temizlenen ikizler, yaklaşık 2 haftayı aşkın bir süredir laboratuvarımızda misafir ettiğimiz canlıların son genel durumlarının iyi olduğu, kaplumbağaların kendi kendilerine beslenebildikleri de gözlemlendiğini söyledi.

(Eren Elyesa Polat-İHA)

Siyam ikizi kaplumbağalar 'Pamuk' ve 'Kale' himaye altında
Siyam ikizi kaplumbağalar 'Pamuk' ve 'Kale' himaye altında
Siyam ikizi kaplumbağalar 'Pamuk' ve 'Kale' himaye altında

Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale, Edebiyat, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siyam ikizi kaplumbağalar 'Pamuk' ve 'Kale' himaye altında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siyam ikizi kaplumbağalar 'Pamuk' ve 'Kale' himaye altında - Son Dakika
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