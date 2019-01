Siyasetin Boş Lafla Değil Hizmetle Yapılacağını Gösterdik"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarına büyük görevler düştüğünü söyleyerek, "Türkiye'de siyasetin boş lafla değil hizmetle yapılacağını gösterdik" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarına büyük görevler düştüğünü söyleyerek, "Türkiye'de siyasetin boş lafla değil hizmetle yapılacağını gösterdik" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleşen 'AK Parti Sakarya Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni'ne katıldı. Necip Fazıl'ın Sakarya şiirini okuyarak sözlerine başlayan Erdoğan, "Sakarya'nın bu seçimlerde de seçiminin hizmet siyaseti, gönül belediyesinden kullanacağına inanıyorum. Bir kez daha AK Parti kadrolarımızın, partimizin bayrağını en yukarıda dalgalandıracağınıza inanıyorum. Sakarya her dönemde olduğu gibi bu dönemde de büyük davanın yükünü omuzlamaya talip olmuştur. Biz de Sakarya'nın yaptığı fedakarlıklara karşı diyoruz ki bu şehir her alanda olduğu gibi belediyelerde de bugüne kadar olduğu gibi en iyi hizmete layıktır" dedi. 31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarına büyük görevler düştüğünü ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarımıza büyük görevler düşüyor. Burada tekrar ifade edeceğim, sadece seçmen kütüklerini sağlam şekilde takip ettiğimizde dahi yapacak çok işimizin olduğu ortaya çıkıyor. Mesela askıya çıkan seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 binin burada kayıtlarının olmadığını gördük. 1 milyon gencimiz ilk defa Türkiye genelinde oy kullanacak. Sakarya'da bu rakamlar; ilk defa oy kullanacak kişi sayısı 12 binden fazla. Şehre yeni gelen seçmen sayısı 16 bin 500 civarında. Bir önceki seçimde oy kullanıp listelerde olmayan kişi sayısı 11 bin 500'e yakın. Üye olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 6 binin üzerinde. Sakarya ve ülkemiz için bunlar gerçekten ciddi rakamlar. Listelerde ki bu farklılıkları doğru şekilde takip edin. Tüm il ve ilçe başkanlarımıza buradan bir kez daha talimat veriyorum; Seçmen kütüklerinde isimleri yer almayan kişileri bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştirerek il, ilçenize gelmiş üyelerinizle hemen irtibat kuracaksınız. Üyeniz olmayan vatandaşlarınıza hoş geldiniz ziyaretine gideceksiniz. Gençlerimizi her konuda bilgilendirerek kendilerini partimizde siyaset yapmaya davet edeceksiniz" diye konuştu.



"16 YILDA SAKARYA'YA 24 KATRİLYON YATIRIM"



16 sene içerisinde Sakarya'ya 24 katrilyon yatırım yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlışa yanlış demek, doğruya doğru demek bizim siyasetimizin temelinde var. Burada da yaptıklarımızın kısa özetini sizlerle paylaşayım. Milletimize karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak bunu paylaşmayı kabul ediyorum. Belki birileri bunlardan ilham alır düşüncesiyle Türkiye'de siyasetin boş lafla değil hizmetle yapılacağını gösterdik. İktidarlarımız döneminde 16 sene de Sakarya'ya yaptığımız yatırımlar 24 katrilyon. Sadece Sakarya'ya bu yatırımı 16 yılda yaptık. 24 katrilyon bunu teşkilat olarak, kadın, gençlik kolları olarak hep anlatmanız lazım. Herkes bunu bilmeli. Bay Kemal'in böyle bir derdi yok zaten. Yatırım derdi yok. SSK'ya müdür olduğu zaman hastanelerimizin hali ortadaydı. Ama şimdi tüm Türkiye'de sağlıkta yeni bir dönem yaşanıyor. 4 temel üzerinde yükselteceğiz dedik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. Biz bunlar üzerine ülkemizi yükselttik; tarım, ulaşım, enerjiyle. Eğitimde 3 bin 136 yeni derslik inşa ettik Sakarya'da. 9 bin 438 kişilik yurt binalarını hizmete soktuk Sakarya'da. 2. devlet üniversitesi uygulamalı bilimler üniversitesini kurduk. 28 bin kapasiteli stadyumu ve sosyal tesisleri inşa ettik. Sakarya'nın Süper Lig'e çıkması lazım. Son 16 yılda Sakaryalı ihtiyaç sahiplerine toplam 1,3 katrilyon tutarında sosyal yardım yaptık. Sağlıkta 47 eseri Sakarya'ya kazandırdık. 200 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde olduğu 6 tesisin inşası sürüyor. Bin yataklı Sakarya Şehir Hastanesi ihale sürecinde ihaleyi yapıp inşasını başlatacağız" şeklinde konuştu.



"GEREKEN DERSİ 31 MARTTA VERMELİYİZ"



Konuşmasını sürdüren Erdoğan, "Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, gelin bu oyunu bozun. Bir tarafta Cumhur İttifakı var, bu Cumhur İttifakı'nın karşısında ise İllet ve Zillet İttifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım. TOKİ aracılığı ile 7 bin 362 konutu sahiplerine teslim ettik. Sakarya'da 133 kilometre olan bölünmüş yolu 401 kilometreye çıkardık. Kaynarca-Karasu-Kocaali bölünmüş yolu ve tünelini inşallah önümüzdeki sene hizmete alıyoruz. Sakarya'da hızlı tren fabrikası kurduk. Daha önce yurt dışından alınan hızlı tren setlerini burada üretiyoruz. Karasu Limanını tamamlayarak işletmeye açtık. Adapazarı'nı Karasu limanına bağlayacak demir yolu projesi devam ediyor. 2 baraj bir gölet inşa ettik. 3 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. Çiftçilerimize bugüne kadar yaklaşık 1 buçuk milyar tutarında tarımsal destek verdik. Bu hizmetleri önümüzdeki dönemde daha da artırarak devam edeceğiz. Sakaryalı kardeşlerimizin bundan önce 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da hizmete devam diyerek gönül belediyeciliğine destek vereceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.



