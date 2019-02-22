Skandal Paylaşım 'Kamu Barışına Karşı Suç" Kapsamında

ANAYASA değişikliği için 2017'de yapılan referandum öncesi sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haller Müdürlüğü eski çalışanı Ömer Akbayrak'ı yargılayan mahkeme, "suçun kamu barışına...

ANAYASA değişikliği için 2017'de yapılan referandum öncesi sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haller Müdürlüğü eski çalışanı Ömer Akbayrak'ı yargılayan mahkeme, "suçun kamu barışına karşı işlenen suçlar" kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti.



Şikayetçi İBB ve İstanbul Barosu'nun davaya müdahillik talebini reddeden mahkeme, sanığın cezai ehliyeti olup olmadığını anlaşılması için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi.



KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇ



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya sanık Ömer Akbayrak ve şikayetçi İstanbul Baro Başkanlığı avukatı Atilla Özen ile İBB avukatı Ahmet Aydıner katıldı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan sanık Ömer Akbayrak'ın suç niteliğinin 5 yıla kadar hapis cezası bulunan "Kamu barışına karşı işlenen suçlar kapsamına girebileceği"ni belirten hakim, sanığa ek savunma hakkı verdi.



"SONRADAN DEĞİŞTİRİLDİ" İDDİASI



Ek savunmasında yazıyı kan dökmek ve savaştan bahsedenler için yazdığını belirten sanık Akbayrak, "Paylaşılan yazı benim ilk yazdığım haliyle dağıtılmış bir yazı değildir. Sonradan değiştirilerek medyaya verilmiştir. Benim paylaştığım yazı '17 Nisan günü savaşı kazanınca bunların karıları kızları ganimet olarak evetçilere helaldir' şeklindedir. Yazının başında hayırcılara kısmı benim yazımda yoktur. Ayrıca ganimettir de kaldırılmış" dedi.



PİŞMANLIK GÖSTERMİYOR



Şikayetçi İstanbul Barosu Başkanlığı avukatı Atilla Özen davaya müdahillik taleplerinin olduğunu belirterek, "Sanık pişmanlık göstermemektedir. Sanığın sunduğu rapordan da iyileşmekte olduğu anlaşılmaktadır" dedi.



CEZAİ EHLİYETİ SORUŞTURULACAK



Mahkeme sanığın dosyaya sunduğu raporlar dikkate alınarak Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne dosyanın gönderilip, sanığın cezai ehliyeti hususunda rapor alınmasına karar verdi. İstanbul Barosu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın davaya katılma talebini ise suçtan direk zarar görmelerinin söz konusu olmadığı için reddine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü'nde çalışan Ömer Akbayrak'ın Facebook hesabından 2017 referandumu öncesi paylaştığı mesaj büyük tepkilere yol açmıştı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dava açılan Ömer Akbayrak'tan İBB şikayetçi olarak, açığa almıştı.



Evli ve 3 çocuğu olan sanık, Bipolar hastası olduğunu belirterek mahkemeye bir takım raporlar sunmuştu. - İstanbul

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