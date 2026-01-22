Skriniar Cezalı Duruma Düştü - Son Dakika
Skriniar Cezalı Duruma Düştü

22.01.2026 23:02
Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, Aston Villa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde kaptan Milan Skriniar, 88. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Luis Godinho tarafından sarı kart gördü. Bu sezon Stuttgart ve Ferencvaros maçlarında da sarı kart gören Slovak defans, bugün 3. kartına ulaşarak cezalı duruma düştü.

Skriniar, gelecek hafta oynanacak FCSB maçında forma giyemeyecek.

Deneyimli defans oyuncusu, Aston Villa maçında 90 dakika sahada kalırken, yaptığı kritik müdahalelerle de savunmada iyi bir performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milan Skriniar, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
