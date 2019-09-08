Son Dakika Haberleri: Skrtel oynadı, Başakşehir tek golle kazandı
Son Dakika Spor Haber

Skrtel oynadı, Başakşehir tek golle kazandı

1 saat önce

Medipol Başakşehir, lige verilen mili takım arasında İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Skrtel oynadı, Başakşehir tek golle kazandı, System.String[]

Medipol Başakşehir, lige verilen mili takım arasında İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalarken, yardımcı hakem olarak da Mehmet Ali Akkor ve Kemal Mavi görev yaptı.


Medipol Başakşehir karşılaşmaya Volkan, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Uğur, Mehmet, Mahmut, Gulbrandsen, Arda, Aleksic ve Demba Ba 11'i ile başladı.


İstanbulspor'da ise ilk 11'de şu isimler yer aldı:


"Alperen, Oğuzhan, Mehmet, Atchom, Tuncer Duhan, Onur Ergün, Eslem, Muhammed Enes, Muhammed Demirci, Cjajic, İbrahim Yılmaz."


Turuncu-lacivertliler, mücadeleden bu sezon kadrosuna kattığı Danijel Aleksic'in kaydettiği golle 1-0 galip ayrıldı. 37. dakikada Mahmut'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Aleksic, yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.


Skrtel ilk kez forma giydi


Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Martin Skrtel, turuncu-lacivertli forma ile ilk maçına çıktı. Slovakyalı futbolcu, İstanbulspor ile oynanan hazırlık mücadelesinde 73 dakika sahada kaldı. Skrtel'in yanı sıra sakatlığından dolayı uzun süre forma şansı bulamayan Moldovalı futbolcu Epureanu da İstanbulspor karşısında görev aldı.

Necmi Kadıoğlu, İstanbulspor, Başakşehir, Esenyurt, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arda Turan'dan Volkan Demirel paylaşımı
İdmanda sakatlanan Eljif Elmas, apar topar hastaneye kaldırıldı! Fenerbahçe'nin Romanya-İspanya maçında takip ettiği isim: George Puscas A Milli Takım'da Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 21:19:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Skrtel oynadı, Başakşehir tek golle kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]