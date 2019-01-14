Slater: Türkiye ile Ticari İlişkimizi Güçlendirerek Sürdüreceğiz

Birleşik Krallık 3. Teknoloji Yatırım Konferansında konuşan Birleşik Krallık Başkonsolosu ve Güney Avrupa - Orta Asya Ticaret Komiseri Judith Slater, Birleşik Krallık'ın, Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra, Türkiye ile mevcut ticari ilişkisini daha da güçlendirerek sürdürmeyi...

Birleşik Krallık 3. Teknoloji Yatırım Konferansında konuşan Birleşik Krallık Başkonsolosu ve Güney Avrupa - Orta Asya Ticaret Komiseri Judith Slater, Birleşik Krallık'ın, Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra, Türkiye ile mevcut ticari ilişkisini daha da güçlendirerek sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi.



Avrupa'nın lider yatırım merkezlerinden biri olan Birleşik Krallık'ta yatırımcıların nasıl şirket kuracakları, kurdukları şirketleri nasıl büyütebilecekleri, şirket türleri ve ayrıca kurumsal yükümlülükler ve vergi konularında detaylı sunumların da yer aldığı konferansın bu seneki ana konu başlıkları "Finansal Teknoloji", "Yaratıcı Endüstriler" ve "Teknoloji" oldu.



Birleşik Krallık Başkonsolosu ve Güney Avrupa - Orta Asya Ticaret Komiseri Judith Slater: Birleşik Krallık Teknoloji sektörünün 184 milyar sterlin büyüklüğünde olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birleşik Krallık, Avrupa'da doğrudan yabancı yatırım çeken ülkeler arasında ilk sırada ve doğrudan yabancı yatırımın yüzde 50'den fazlası teknoloji ve ilgili sektörlerden gerçekleşiyor.



"Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Türkiye ile mevcut ticari ilişkisini daha da güçlendirerek devam ettirmeyi amaçlıyor ve Türk teknoloji şirketlerinin Birleşik Krallık'ta büyümesi ve başarılı olması için de çaba sarfediyor."



Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ise, konferansa video konferans aracılığıyla katıldı.



Birleşik Krallık'ın teknoloji alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Fox, sadece Londra'nın geçen yıl Almanya, İspanya, Fransa ve İrlanda'nın toplamından daha fazla risk sermayesi yatırımı çektiğini belirtti. Türkiye ile ticari ilişkileri de değerlendiren Fox, ikili ilişkilerin yüzde 9 oranında artış gösterdiğini ve halihazırda ticaret hacminin 18 milyar sterlin olduğunu söyledi. Fox, ticari ilişkilerin daha da arttırılması gerektiğinin ve teknoloji alanında işbirliğinin başarıya giden yolda önemini de belirtti. (Fotoğraflı) - İstanbul

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