Slovakya'da genel seçimleri muhalefetteki OLANO Partisi kazandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Slovakya'da genel seçimleri muhalefetteki OLANO Partisi kazandı - Son Dakika

Slovakya'da genel seçimleri muhalefetteki OLANO Partisi kazandı

6 saat önce

Slovakya'da sandık çıkış anket sonuçlarına göre Basit İnsanlar ve Bağımsız Kişiler Partisi (OLANO), milletvekili seçimlerinden 25,3'lük oy oranıyla birinci parti olarak çıktı.

Slovakya'da genel seçimleri muhalefetteki OLANO Partisi kazandı, System.String[]

Slovakya'da sandık çıkış anket sonuçlarına göre Basit İnsanlar ve Bağımsız Kişiler Partisi (OLANO), milletvekili seçimlerinden 25,3'lük oy oranıyla birinci parti olarak çıktı.

Slovakya Haber Ajansı TASR'ın haberinde, milletvekili seçimlerinin sandık çıkış anket sonuçları paylaşıldı.

Haberde, ana muhalefet OLANO Partisinin yüzde 25,3 ile birinci olduğu, iktidardaki Yön-Sosyal Demokrat Partisinin (SMER) yüzde 13,9 ile ikinci sırada seçimleri tamamladığı bildirildi.

İlerici Slovakya (PS) ve Birlikte Partisinin (Spolu) yüzde 8,8 oy aldığı belirtilen haberde, aşırı sağcı Bizim Slovakyamız Partisinin (LSNS) de 8,8'lik oy oranına ulaştığı kaydedildi.

Yüzde 5'lik seçim barajını aşarak, 150 sandalyeden oluşan parlamentoya, Aileyiz Partisi yüzde 7,5, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SAS) yüzde 6,4, Andrej Kiska'nın kurduğu İnsanlar İçin Partisi yüzde 5,6 ve Hıristiyan Demokratlar Partisinin (KDH) yüzde 5 ile girmeyi başardığı aktarıldı.

Seçimler sonucunda hiçbir parti tek başına hükümet kurabilecek oy oranına ulaşamazken, 8 partinin girdiği mecliste koalisyon hükümeti kurmanın dışında bir seçenek öngörülmüyor.

Milletvekili, Slovakya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:08 Kaynak: AA
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