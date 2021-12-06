Slovakyalı yetkililer Tayvan'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Slovakyalı üst düzey yetkililer, başkent Taipei'ye yaptıkları ziyarette Tayvan ile çalışma konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Tayvan Merkezi Haber Ajansındaki (CNA) habere göre, Slovakya Ekonomi Bakan Yardımcısı Karol Galek liderliğindeki heyet Taipei'de düzenlenen Tayvan-Slovakya Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun toplantısına katıldı.

Galek toplantıda yaptığı konuşmada, Tayvan'ın ülkesinde Asya'dan gelen en büyük ikinci yatırımcı olduğunu ve bugüne kadar 3 bin istihdam yarattığını söyledi.

Slovakya'nın Tayvan'ı desteklediğini belirten Galek, Tayvan ile çalışma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Galek, Tayvan'ın, küçük bir oyuncunun bile araştırma ve geliştirmede küresel bir lider olabileceğine dair başarılı bir örnek olduğunu vurgulayarak, Slovakya ve Tayvan'ın araştırma ve geliştirme alanındaki iş birliğini artırmak üzere bir çalışma grubu oluşturma konusunda anlaştığını da kaydetti.

Slovakya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Genel Müdürü Lucia Kiss, "(Yeni tip koronavirüs) Salgına rağmen bugün burada olmamız, Tayvan ile çalışmaya kararlı olmamızdan kaynaklanıyor." dedi.

Tayvan Ulusal Kalkınma Konseyi Başkanı Kung Ming-hsin, Tayvan'ın Slovakya'ya 564 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını aktararak, Slovakya'nın da dostluğun bir ifadesi olarak eylül ayında 160 bin doz Kovid-19 aşısı bağışladığını kaydetti.