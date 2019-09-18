Slovan Bratislava-Beşiktaş maçına doğru - Abdullah Avcı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın deplasmanda Slovan Bratislava ile yapacağı karşılaşma öncesinde Narodny Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Avcı ve kaleci Loris Karius açıklamalarda bulundu.

Avcı, Beşiktaş'ın son 5-6 senesine bakıldığında, UEFA sıralamasında ülke puanını en yukarıya taşıyan, bu platformda önemli tecrübeleri olan bir kulüp olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ın her kulvarda hedefinin olduğunu dile getiren Avcı, yarın da bunlardan bir tanesinin başlayacağını ifade ederek, "Umarım yarın özellikle Bratislava için kendi ülkesinin değerli takımı, kendi liginde daha dominant bir top oynayan, topa sahip olan ve o anlamda rakiplerine üstünlük sağlayan bir ekip. Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi play-off'u öncesinde de bir iki sistemde değişiklik yapan biraz daha bekleyen, topu daha rakibe veren bir görüntüye sahipler. Avrupa'da kimle oynarsanız oynayın son derece sistemli takımlarla karşılaşacağız. İyi bir başlangıç yapabilmek yarınki hedeflerimizden bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

Atiba Hutchinson'ın uzun süre takımdan ayrı olduğunu ifade eden Avcı, Gazişehir Gaziantep maçında bu futbolcunun 35 dakika oynatıldığını, yarınki müsabakada da aynı süre oynayabileceğini aktararak, "Yarınki karşılaşmada üç oyuncuda değişiklik olacak, geri kalan aynı devam edecek." şeklinde konuştu.

Avcı, yarınki maçta Umut Nair'in takım kadrosunda olma ihtimalinin bulunduğu aktardı.

"Rakipten daha fazla topa sahip olacağız"

Oyun stiline ilişkin hücum ya da savunma gibi sınıflandırmanın doğru olmadığını kaydeden Avcı, şöyle devam etti:

"Önemli olan her ikisini de doğru yapabilmek, hatta topun havada ve dışarda olduğu bölümü bile hesaplayarak hareket etmek en doğrusu olacak. Şunu söyleyebilirim; büyük bir ihtimalle biraz daha rakipten fazla topa sahip olacağımızı düşünüyoruz."

Karius: "Bu gruptan çıkmak öncelikli beklentimiz"

Siyah-beyazlı takımım Alman kalecisi Loris Karius de yarın Beşiktaş için yeni bir kulvarın başladığını belirterek, "Bu kulvarla ilişkin beklentilerimiz var öncelikli beklentimiz bu gruptan çıkabilmek, geçen sezon bu kulvarda gruptan çıkamamıştık. Bu sezon bunu gerçekleştirmek istiyoruz yarın da bunun ilk adımı olacak. Özellikle deplasmanda iyi bir başlangıç yapmak bizim adımıza çok önemli." diye konuştu.

Tecrübeli file bekçisi, yeni teknik direktör, yeni teknik ekip, oyun felsefesi ve çok sayıda yeni oyuncuyla bu sezona başlandığını kaydederek, başlangıçlarda kimi sıkıntıların yaşanabileceğini, ancak bu tür köklü değişiklikler sonrasında istenilen seviyeye ulaşılabilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu, iyiye gidiş sürecinin de başladığını anlattı.

Yarınki karşılaşmada Beşiktaş'ın favori gösterildiğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Karius, favori kelimesinin kullanılmasının çok doğru bulmadığını, Slovakya liginin en büyük takımına karşı oynayacaklarını, rakibe çok saygı duyduğunu, ancak kazanan tarafın Beşiktaş olmasını umut ettiğini söyledi.

Basın açıklamasının ardında, Siyah-beyazlı ekip, maç öncesi son antrenmanına çıktı. Antrenman esnasında teknik direktör Avcı, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Filip Holosko ile sohbet etti.

Yarın Narodny Stadı'nda oynanacak Slovan Bratislava-Beşiktaş maçı TSİ 22.00'de başlayacak.