Slovenya Bakanından Türkiye'ye COP31 Güvencesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Slovenya Bakanından Türkiye'ye COP31 Güvencesi

Slovenya Bakanından Türkiye\'ye COP31 Güvencesi
12.01.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bojan Kumer, Türkiye'nin COP31 ev sahipliğinde başarılı olacağına inandığını belirtti.

Slovenya Çevre, İkim ve Enerji Bakanı Bojan Kumer, Türkiye'nin bu yıl gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı (COP31) ev sahipliğinde başarılı olacağını belirterek, "Türkiye'nin COP31 görevi için çok uygun bir ülke olduğunu düşünüyorum ve organizasyonun başarılı geçeceğinden son derece eminim." dedi.

Kumer, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 16. Genel Kurulu kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, COP31 Antalya'da yapılacağı için Türkiye'yi tebrik etiiğini, Avustralya ile birlikte koordineli bir çalışma yürütüleceğine inandığını söyledi.

Aynı zamanda IRENA'nın 15. Genel Kurul Başkanlığını yapan Kumer, mevcut durumda dünyanın jeopolitik riskler ve ekonomik dalgalanmalarla boğuştuğunun altını çizerek, "Çok karmaşık bir dünyada yaşıyor olmamıza rağmen Türkiye'nin COP31 görevi için çok uygun bir ülke olduğunu düşünüyorum ve organizasyonun başarılı geçeceğinden son derece eminim." diye konuştu.

Kumer, Türkiye'nin, IRENA Genel Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi süresinde yenilenebilir enerji hedeflerini desteklerken küresel enerji dönüşümüne aktif katkı sağlayan bir rol üstlendiğini anlattı.

Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini katlayarak artırma hedeflerinin bu göreviyle uyumlu olduğunu vurgulayan Kumer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin, IRENA Genel Kurulu'ndaki başkan yardımcılığı görevine çok önemli bir katkı sunduğunu da belirtmek isterim. Türkiye, Başkanlıkla Avrupa ve diğer gruplar arasında başarılı bir köprü görevi üstlendi. Türkiye bu karmaşık dünyada tüm bu farklılıkların üstesinden gelmeyi başardı. Bu, kendi çıkarlarımızı geri plana koyup kurumların ve çok taraflı ilişkilerin çıkarlarını öne almak açısından son derece önemliydi. Türkiye ekibi bunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu sebeple COP31'in başarılı olacağına inanıyorum."

Türkiye'nin jeopolitik konumu bölge için kritik

Kumer, Türkiye'nin yalnızca Avrupa için değil, tüm bölge için son derece önemli bir ülke olduğunu ifade etti.

Asya, Avrupa ve Afrika arasında yer alan Türkiye'nin jeopolitik konumunun çok kritik olduğunun tüm dünya tarafından bilindiğine işaret eden Bakan Kumer, şöyle konuştu:

"Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan çok önemli gaz bağlantılarının bir kısmı Türkiye üzerinden geçiyor. Ayrıca son birkaç yılda Avrupa pazarına olan açıklığı da ilişkilerde son derece kritik rol oynadı. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide hızlı bir ivme yakaladığını ve bu alanda giderek daha fazla yer aldığını görüyoruz. Bu da ortak geleceğimiz açısından oldukça umut verici bir gelişme."

Kumer, Türkiye'de faaliyet gösteren enerji şirketlerinin Avrupa Birliği'nde yatırım ve operasyon fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirdiğini belirterek, "Bence Türk şirketleri bu fırsatı etkin şekilde kullanıyor ve enerjilerini Avrupa pazarına taşıyarak ülkelerdeki enerji açığının, gaz eksikliğinin ve diğer enerji türlerindeki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlıyorlar." dedi.

"Emisyonların azaltılmasına yönelik faaliyetleri ortaya koycağız"

Dominik Cumhuriyeti İnovasyon ve Enerji Dönüşümü Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda IRENA 16. Genel Kurul Başkanı olan Betty Soto da Dominik Cumhuriyeti olarak küresel emisyonların azaltılması konusunda aktif şekilde çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin COP31 bağlamında sağladığı geri bildirimlerden yola çıkarak, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği konularında işbirliğine oldukça açık olduğunun altını çizen Soto, "Türkiye ile enerji ve iklim alanında iyi bir işbirliği ve ilişkimiz bulunuyor. COP31'de Türkiye'de olacağız ve emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi ortaya koyup, Ulusal Katkı Beyanı taahhütlerimizi sürdürme konusunda kararlılığımızı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Slovenya, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Slovenya Bakanından Türkiye'ye COP31 Güvencesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Fildişi Sahili Afrika Kupası’na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kar alarmı Uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar alarmı! Uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Oynamadığı maçta bile hedefte Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri’ye büyük tepki Oynamadığı maçta bile hedefte! Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 13:07:02. #7.11#
SON DAKİKA: Slovenya Bakanından Türkiye'ye COP31 Güvencesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.