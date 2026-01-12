Slovenya Bakanından Türkiye\'ye COP31 Güvencesi

Slovenya Çevre, İkim ve Enerji Bakanı Bojan Kumer, Türkiye'nin bu yıl gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı (COP31) ev sahipliğinde başarılı olacağını belirterek, "Türkiye'nin COP31 görevi için çok uygun bir ülke olduğunu düşünüyorum ve organizasyonun başarılı geçeceğinden son derece eminim." dedi.

Kumer, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 16. Genel Kurulu kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, COP31 Antalya'da yapılacağı için Türkiye'yi tebrik etiiğini, Avustralya ile birlikte koordineli bir çalışma yürütüleceğine inandığını söyledi.

Aynı zamanda IRENA'nın 15. Genel Kurul Başkanlığını yapan Kumer, mevcut durumda dünyanın jeopolitik riskler ve ekonomik dalgalanmalarla boğuştuğunun altını çizerek, "Çok karmaşık bir dünyada yaşıyor olmamıza rağmen Türkiye'nin COP31 görevi için çok uygun bir ülke olduğunu düşünüyorum ve organizasyonun başarılı geçeceğinden son derece eminim." diye konuştu.

Kumer, Türkiye'nin, IRENA Genel Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi süresinde yenilenebilir enerji hedeflerini desteklerken küresel enerji dönüşümüne aktif katkı sağlayan bir rol üstlendiğini anlattı.

Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini katlayarak artırma hedeflerinin bu göreviyle uyumlu olduğunu vurgulayan Kumer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin, IRENA Genel Kurulu'ndaki başkan yardımcılığı görevine çok önemli bir katkı sunduğunu da belirtmek isterim. Türkiye, Başkanlıkla Avrupa ve diğer gruplar arasında başarılı bir köprü görevi üstlendi. Türkiye bu karmaşık dünyada tüm bu farklılıkların üstesinden gelmeyi başardı. Bu, kendi çıkarlarımızı geri plana koyup kurumların ve çok taraflı ilişkilerin çıkarlarını öne almak açısından son derece önemliydi. Türkiye ekibi bunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu sebeple COP31'in başarılı olacağına inanıyorum."

Türkiye'nin jeopolitik konumu bölge için kritik

Kumer, Türkiye'nin yalnızca Avrupa için değil, tüm bölge için son derece önemli bir ülke olduğunu ifade etti.

Asya, Avrupa ve Afrika arasında yer alan Türkiye'nin jeopolitik konumunun çok kritik olduğunun tüm dünya tarafından bilindiğine işaret eden Bakan Kumer, şöyle konuştu:

"Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan çok önemli gaz bağlantılarının bir kısmı Türkiye üzerinden geçiyor. Ayrıca son birkaç yılda Avrupa pazarına olan açıklığı da ilişkilerde son derece kritik rol oynadı. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide hızlı bir ivme yakaladığını ve bu alanda giderek daha fazla yer aldığını görüyoruz. Bu da ortak geleceğimiz açısından oldukça umut verici bir gelişme."

Kumer, Türkiye'de faaliyet gösteren enerji şirketlerinin Avrupa Birliği'nde yatırım ve operasyon fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirdiğini belirterek, "Bence Türk şirketleri bu fırsatı etkin şekilde kullanıyor ve enerjilerini Avrupa pazarına taşıyarak ülkelerdeki enerji açığının, gaz eksikliğinin ve diğer enerji türlerindeki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlıyorlar." dedi.

"Emisyonların azaltılmasına yönelik faaliyetleri ortaya koycağız"

Dominik Cumhuriyeti İnovasyon ve Enerji Dönüşümü Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda IRENA 16. Genel Kurul Başkanı olan Betty Soto da Dominik Cumhuriyeti olarak küresel emisyonların azaltılması konusunda aktif şekilde çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin COP31 bağlamında sağladığı geri bildirimlerden yola çıkarak, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği konularında işbirliğine oldukça açık olduğunun altını çizen Soto, "Türkiye ile enerji ve iklim alanında iyi bir işbirliği ve ilişkimiz bulunuyor. COP31'de Türkiye'de olacağız ve emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi ortaya koyup, Ulusal Katkı Beyanı taahhütlerimizi sürdürme konusunda kararlılığımızı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.