Üye Girişi
SMA hastası Tuğberk Özkaya'nın resmettiği hayali Vali Şıldak tarafından gerçeğe dönüştürüldü - Son Dakika

SMA hastası Tuğberk Özkaya'nın resmettiği hayali Vali Şıldak tarafından gerçeğe dönüştürüldü

13.01.2022 14:18
SMA hastası Tuğberk Özkaya'nın resmettiği hayali Vali Şıldak tarafından gerçeğe dönüştürüldü

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşayan SMA hastası 7 yaşındaki Tuğberk Özkaya'nın, vali ile birlikte makam aracında gezmek istediğini anlatan resmi Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından gerçeğe dönüştürüldü.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşayan SMA hastası 7 yaşındaki Tuğberk Özkaya'nın, vali ile birlikte makam aracında gezmek istediğini anlatan resmi Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından gerçeğe dönüştürüldü.

Vali Şıldak'ın kendisini görmek istediğini duyan Özkaya büyük bir mutluluk yaşadı. Balıkesir Valisi Şıldak, Tuğberk Özkaya ile birlikte makam aracıyla şehir turu attı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, eğlenceli ve duygu dolu gezi öncesi yaptığı açıklamada, "Tuğberk bugün bizi çok mutlu etti. Tuğberk annesi ve babasıyla eğitimini devam ettiren evde eğitim alan bir çocuğumuz. Biz onu çek sevdik. O bir resim yaptı. Resimde el ele tutuşup arabaya biniyorduk. Bugün kendisiyle Balıkesir turuna çıkıyoruz. Tuğberk çok mutlu. Eminim ki Tuğberk gibi olan pek çok çocuğumuz var, belki hepsine ulaşamıyoruz ama bu vesile ile bütün çocuklarımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum, onları sevgi ile kucaklıyorum, onların hepsinin yanında olmak istiyorum. Tuğberk ile iyi bir arkadaş olduk." dedi.

Ziyaret sonrası Tuğberk ise kendisi ile birlikte makam aracıyla kısa bir şehir turu atan Vali Şıldak'a çok teşekkür etti.

YORUMLAR
500

spinal müsküler atrofi, Hasan Şıldak, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SMA hastası Tuğberk Özkaya'nın resmettiği hayali Vali Şıldak tarafından gerçeğe dönüştürüldü - Son Dakika


Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor         
14:18
Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi         
14:15
Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı'dan büyük iddia: Hedefimiz Premier Lig'de ilk 6'ya oynamak Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı'dan büyük iddia: Hedefimiz Premier Lig'de ilk 6'ya oynamak         
14:09
Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum? Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?         
13:22
Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor         
12:56
Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı         
12:54
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06

Son Dakika Haberleri
14:14 Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi
14:10 İnşaattan kazandığı son parayı TikToker Cellat'a göndermiş: Bir teşekkür bile etmedin!
14:09 Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı'dan büyük iddia: Hedefimiz Premier Lig'de ilk 6'ya oynamak
13:47 "Beşiktaş'ın hocası kim olacak?" sorularına sinirlenen Ahmet Nur Çebi: Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir
13:38 Suriye'nin işkenceci istihbaratçısı Enver Raslan, Almanya'da müebbet hapis cezasına çarptırıldı
13:36 Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde
13:21 Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?
13:17 Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 5 litresi 320 TL'ye kadar çıkan 17 teneke zeytinyağını çaldılar
13:15 Özcan Deniz'in genç sevgilisi ailede kriz çıkardı! İlişkiyi veto eden anne hem evi terk etti hem oğlunu engelledi
12:54 Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 14:26:58. #1.12#
SON DAKİKA: SMA hastası Tuğberk Özkaya'nın resmettiği hayali Vali Şıldak tarafından gerçeğe dönüştürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement