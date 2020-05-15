Snowpiercer: Netflix'in Oscar ödüllü Parazit'in yönetmeni Bong Joon Ho'nun filminden uyarladığı... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Snowpiercer: Netflix'in Oscar ödüllü Parazit'in yönetmeni Bong Joon Ho'nun filminden uyarladığı... - Son Dakika Dünya

Snowpiercer: Netflix'in Oscar ödüllü Parazit'in yönetmeni Bong Joon Ho'nun filminden uyarladığı...

1 saat önce

Koronavirüs salgını döneminde üye sayısı artan online film ve dizi izleme platformu Netflix'in merakla beklenen bilimkurgu dizisi Snowpiercer, 25 Mayıs'ta geliyor.

Snowpiercer: Netflix'in Oscar ödüllü Parazit'in yönetmeni Bong Joon Ho'nun filminden uyarladığı..., System.String[]

Koronavirüs salgını döneminde üye sayısı artan online film ve dizi izleme platformu Netflix'in merakla beklenen bilimkurgu dizisi Snowpiercer, 25 Mayıs'ta geliyor.

Snowpiercer, bu yıl düzenlenen Oscar ödül törenlerinde en iyi film ve en iyi yönetmen ödülünü alan Prazit'in yönetmeni Bong Joon Ho'nun 2013 yılında yaptığı aynı isimli filmden uyarlama.

Şubat ayında düzenlenen Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazanmış; Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar'ı kazanmıştı.

Konusu

Bong Joon Ho'nun 2013 yılında çevirdiği ilk İngilizce film olan Snowpiercer, dünyanın bir buz küresine dönmesinden yedi yıl sonra yeryüzünde yaşayan son insanların 1.001 vagonlu trendeki hiç bitmeyen yolculuğunu anlatıyor.

Trende ön tarafta yaşayan ve bütün kaynakları tüketen elitler ile arkada yolculuk eden yoksullar arasındaki sınıf farkı dolayısıyla ortaya çıkan mücadele dizinin konusunu oluşturuyor.

Film de 1982'de yayımlanan Fransız çizgi romanı Le Transperceneige'den uyarlanarak çevrilmişti.

Oyuncuları

Bong Joon Ho'nun yapımcısı olduğu dizinin oyuncuları arasında Oscar ödüllü Jennifer Connelly, Tony ödüllü Daveed Diggs, Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand ve Jaylin Fletcher var.

Oyuncu Jennifer Connelly, dizi ile ilgili Empire dergisine yaptığı açıklamada, "Yapım sınırlı kaynaklar, sosyal adaletsizlik ve güç ile servetteki hiyerarşilerden bahsediyor. Bugünle ilişkili bazı konuları ele almak için iyi bir platform olduğunu düşünüyorum. Hem de aynı zamanda eğlenceli, o yüzden çok heyecanlı" açıklamasında bulundu.

Filmin yarattığı tartışma

Filmin 2013'te yayımlanan orijinal kadrosunda Chris Evans, Octavia Spencer, Tilda Swinton, John Hurt ve Ed Harris gibi oyuncular vardı.

Snowpiercer filminin ABD'deki dağıtım hakları #metoo (Ben de) hareketiyle hakkındaki cinsel saldırı ve taciz suçlamaları ortaya çıkan ve tecavüzden hüküm giyen yapımcı Harvey Weinstein'ın şirketine aitti.

Harvey Weinstein, Bong'dan filmin 20 dakikasını kesip yeniden yazmasını istemiş; yönetmenin bunu reddetmesi üzerine film ABD'de sadece sekiz salonda vizyona girmişti.





Her hafta bir bölüm

Kıyamet sonrasında geçen distopik bir bilim kurgu olan Snowpiercer dizisi, Netflix ve Amerikan televizyonu TNT'nin ortak yapmı.

Dizinin ilk ve ikinci bölümü WarnerMedia'nın sahibi olduğu TNT'de 17 Mayıs ve 24 Mayıs'ta yayımlanacak.

Ardından da Netflix bu iki bölümü platformuna 25 Mayıs'ta yükleyecek.

Sonraki bölümler de her hafta TNT'de yayınlandıktan sonra Netflix'e gelecek.

Dizinin ilk sezonu toplam 10 bölüm olacak; ikinci sezonuna da şimdiden onay verildi.

Parazit de dizi oluyor

TNT, filmin ilk yayın haklarını 2015 yılında satın almıştı; ancak sonraki yıllar içinde senaristlerin ve yapımcıların değişmesi ile dizi bir türlü çekilememişti.

5 yıllık bir gecikmeden sonra dizinin yapımı sonunda tamamlandı.

Dizinin yönetmenliğini ise James Hawes üstlendi.

Aynı zamanda Bong Joon Ho'nun Oscar kazanan Parazit filmi de Amerikan televizyonu HBO tarafından diziye dönüştürülüyor.

Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 02:20 


Son Dakika

Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Acun'un Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor         
00:43
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı         
00:41
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım         
00:26
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı         
00:16
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor         
00:01
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı         
23:46
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum         
23:25
Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı         
23:13
Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti         
23:10
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi         
23:09
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor         
22:41
Türkiye'den Rumların Türkiye'den Rumların "insani yardım taşıyan uçağa izin verilmedi" iddiasına yanıt         
22:36
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti         
22:35
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı         
22:14
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var         
22:13
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz         
22:11
Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir         
21:52
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı         
21:51
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti         
21:51
Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti         
21:47
Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu         
21:25
Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi         
21:21
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e "Aracı" eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır         
21:19
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi         
21:15
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi         
20:53
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız         
20:50
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı         
20:11
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?         
19:50
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 03:43:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Snowpiercer: Netflix'in Oscar ödüllü Parazit'in yönetmeni Bong Joon Ho'nun filminden uyarladığı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]