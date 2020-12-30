İskoçya Ulusal Partisi (Scottish National Party - SNP) Başkanı Ian Blackford, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında uzlaşmaya varılıp imza aşamasında olan Brexit sonrası ticaret anlaşmasını "ekonomik vandallık belgesi" olarak nitelendirdi.

Britanya Avam Kamarası'nda konuşan Blackford, anlaşmayı "iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmak yerine onun önüne öngeller koyan bir ticaret anlaşmasının tarihteki ilk örneği" diye nitelendirdi ve ekledi:

"Eğer bu Brexit destanı gerçekten egemenlikle ilgiliyse, o zaman İskoç halkı, kendi kaderini tayin etme konusundaki egemenlik hakkımız reddedilmeyecektir."İktidardaki Muhafazakar Parti'nin "demokrasi dışı" yaklaşımının da kendilerine engel olamayacağını vurgulayan Blackford, "İskoçya kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olacaktır" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Çarşamba günü Brexit geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek ticaret anlaşmasını imzaladılar. İki başkanın imzaladıkları anlaşma, imzalaması için Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'a yollanacak.