Sobadan sızan gazdan etkilenen 2 kız kardeşin sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren 13 yaşındaki kız çocuğunun babası Hüsamettin Kesikbaş, tedavi altına alınan 2 kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Kesikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle kızlarından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Denizli Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden kızları Sude ve Sena'nın sağlık durumlarının iyiye gittiğini aktaran Kesikbaş, "Bu, dayanılacak bir şey değil. İçimiz yanıyor ama Allah'ım ikisini bize bağışladı. Üzüntüyü bir kenara atıp artık onlara yoğunlaştık. Onların durumu iyiye gidiyor. Çocuklarıma bakabilmem için ayakta kalmaya çalışacağım. Allah razı olsun eşimden dostumdan, büyüklerden. Devlet büyüklerimiz bizi yalnız bırakmadı. Tanımadığım insanlar bile arayıp, başsağlığı diledi. Demek ki, yalnız değilmişiz bu memlekette." diye konuştu.

Baba Kesikbaş, kızlarının rahatsızlığından dolayı rapor aldığını ve okula gitmediklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"8 yıldır aynı evde yaşıyoruz ve aynı odada soba yakıyoruz. 3 gündür kızlarım çok hastalardı. Gripten dolayı 3 gün rapor verdiler. Öğretmenleri sağ olsunlar 'dinlensinler' dedi. Ama akşam acı haberi aldım. Sobadan sızan gaz onları tam gafil anda yakalamış. Normalde tütünce kapıları, pencereleri açardık. İşte onların hastalığından dolayı uykuları gelince... Gazdan etkilenen küçük kızım Sena salona kadar emeklemiş. 'Abla başım çok ağrıyor.' demiş. O da 'Benim de ağrıyor uyuyalım da geçsin.' demiş. Ne bilsinler, gripten dolayı olunca... Şükür kızlarımdan 2'sini kurtardık, birini ise kurtaramadık. Ecel gelmiş. Ne diyelim. Çocuklar gripten dolayı o anki baş ağrısı için 'uyayalım da geçsin' diye düşünmüşler. Gaz da onları öyle bir anda yakalamış."

Kızı Seda'nın sağ olsaydı bugün karnesini alacağını vurgulayan Kesikbaş, " İkizi Sude'nin karnesini okul müdürü hastaneye getirdi. Sude kardeşini soruyor, 'Nerede, neden gelmiyor?' diye. Biz de 'O da başka hastanede.' diyoruz şu anda. Hayatını kaybettiğini söyleyemedik. 'Baba telefon aç konuşalım.' diyor. Cevap veremiyoruz." dedi.

Bu arada Seda Kesikbaş'ın öğrenim gördüğü Hayırseverler Ortaokulu'nda olayı duyan öğrenci ve öğretmenler büyük üzüntü yaşadı. Seda'nın sınıfındaki öğrencilere psikolojik destek verildiği, karnesi ve takdir belgesinin ise önümüzdeki hafta okul yönetimince aileye verileceği öğrenildi.

Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde yaşayan Hüsamettin ve Pervin Kesikbaş'ın ikiz kızları Seda ve Sude ile 8 yaşındaki Sena Kesikbaş, önceki gün evlerinde baygın halde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan 3 kardeşten Seda yaşamını yitirmiş, olayın sobadan sızan karbonmonoksit gazından meydana geldiği belirtilmişti.

Pembe elbisesi tabutunun üzerine konulan Seda, dün Servergazi Mezarlığında toprağa verilmişti.