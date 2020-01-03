Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü - Son Dakika

Olay, Menteşe ilçesinin Hacırüstem mahallesi Hisar sokakta meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Duran Akan, annesi Çiçek Akan'ı yerde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Çiçek Akan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu 'na kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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