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Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı - Son Dakika

Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı

26.01.2022 11:05
Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı

BİTLİS'in Mutki ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 5 çocuğuna, 112 ekipleri, 4 saat süren zorlu karla mücadele çalışmasının ardından paletli ambulansla ulaştı.

BİTLİS'in Mutki ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 5 çocuğuna, 112 ekipleri, 4 saat süren zorlu karla mücadele çalışmasının ardından paletli ambulansla ulaştı. Evlerinden alınan anne ve çocukları, ambulansta oksijen desteği verilerek Bitlis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Bitlis ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapanırken, hastalara ulaşmak da zor oldu. Mutki ilçesinin Koyunlu köyüne bağlı Kapaklı mezrasında 6 kişilik ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği bilgisi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Mezranın kardan kapalı olan yolunun açılması için önce İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine haber verildi. Zamanla yarışan 112 ekipleri, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasını beklemedi.

PALETLİ AMBULANS TIR'A YÜKLENDİSobadan sızan gazdan zehirlenen 6 kişilik aileye bir an önce ulaşılması için paletli ambulans bir TIR'a yüklenerek hemen harekete geçildi. TIR'la taşınan paletli ambulans yolun açık olduğu bölgeye kadar getirildi. Ardından da yolun kapalı olduğu 10 kilometrelik mesafe paletli ambulansla aşılıp, mezradaki aileye ulaşıldı. Sağlık ekipleri, 39 yaşındaki anne Vasfiye Dengiz, çocukları Elif (4), Muhammet (7), Ommet (12), Hayrunnisa (8) ve  Havvanur'a (13) ilk müdahale evlerinde yaptı. Daha sonra da 6 kişi, 2 ayrı ambulansa koyularak 4 saatlik zorlu yolculuk sonrası Bitlis Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Yol boyunca da aileye oksijen desteği sağlandı.   'SOBA ZEHİRLENMELERİ BİR NUMARALI ÖLÜM SEBEBİ'

Bitlis 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Murat Demir, kapalı olan köyün Mutki ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunduğunu, gelen ihbar üzerine hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Soba zehirlenmesi ihbarı üzerine hemen çalışmalara başlandı. Özel İdare ekiplerinin açtığı yolun kalan kısmını ise snowtrack paletli kar ambulansımız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte aştık ve aileye ulaştık. Soba zehirlenmeleri, bir numaralı ölüm sebebi olan zehirlenmeler arasında yer alıyor. Ciddi sonuçlar doğurabileceğini de düşünerek, yolu kapalı olan bölgeden hızlı bir şekilde hastalara ulaştık. Olay yerine vardığımızda hastaların sağlık durumlarının iyi, bilinçlerinin açık olduğunu gördük. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarımızda gerekli oksijen desteğini sağladık. Daha sonra Bitlis Devlet Hastanesi'ne getirdik. Sağlık durumları iyi. Yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından hastalarımızı sağlık birimlerimize teslim ettik. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı
Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı
Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı
Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı
Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı
Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı
Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı
Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı
Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı
Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı
Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı
Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı
Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı
Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı
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Devlet Hastanesi, Bitlis, Mutki, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı - Son Dakika
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