Sobayı yakıp okul yolunu kardan temizleyerek öğrencilerini karşılıyor - Son Dakika

MEHMET SIDDIK KAYA/ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Yuvacık Köyü İlkokulunda öğretmen olan Berna Yıldız, verdiği sevgiyle öğrencilerinin yüreklerini ısıtıyor.

Adıyaman'dan gelerek, 3 yıl önce Diyarbakır merkeze 178 kilometre uzaktaki Kulp ilçesine bağlı 50 haneli köydeki okulda göreve başlayan 24 yaşındaki Yıldız, öğrencilerini geleceğe hazırlarken, ilkbaharda etkisini sürdüren kar ve soğuk havayla da mücadele ediyor.

Zorlu kış şartlarının etkili olduğu köyde, okula öğrencilerden önce gelen Yıldız, sobayı yakarak sınıfı ısıtıyor, okulun önünü kardan temizliyor, öğrencilerini sevgiyle karşılıyor.

Dersin ardından öğrencileriyle kar topu oynayan Yıldız, öğrencilerine duyduğu sevgiyle tüm zorlukların üstesinden geliyor.

"Veliler, bir dediğimi iki etmezler"

Yıldız, AA muhabirine, kırsal kesimde yaşayan öğrencileri ve velileriyle bir aile gibi olduklarını söyledi.

Yöre insanının çok yardımsever ve misafirperver olduğunu anlatan Yıldız, "Beni kendi kızlarından ayrı tutmuyorlar. Veliler, bir dediğimi iki etmezler. Buraya beni bağlayan önemli sebeplerden biri de veli ve öğrencilerim." dedi.

Köylülerin kendisine çok destek olduğunu dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Köye geldiğim ilk gün öğrencilerim bana heyecanla bakıyordu. Onların gözündeki o ışığı görünce evet bunların bana ihtiyacı var dedim. Her çocuğun hayatına dokunan bir öğretmen vardır. Ben de kendi öğrencilerimin o yüreğine dokunan öğretmen olmayı çok istedim ve 3 yıldır da onun için çabalıyorum. Buraya gelince iyi ki böyle bir yerde öğretmenim ve böyle öğrencilerim var, dedim."

Çabasıyla okulun fiziki şartlarını da düzelttiğini anlatan Yıldız, kendi imkanıyla okulu boyadığını, duvarlara resimler çizdiğini dile getirdi.

Okulun her işini yaptığını ifade eden Yıldız, "Sobayı yakarım, okulun bahçesindeki karı temizlerim, çocukların lavabosunu yıkarım. Hiçbir sıkıntı görmüyorum. Köyde öğretmen olmak güzel." ifadelerini kullandı.

Mevsimin şartlarına göre öğrencileriyle farklı etkinlikler yaptığını anlatan Yıldız, onlarla piknik yaptığını, doğa yürüyüşüne çıktığını kaydetti.

"Kış şartları zor ama insanları yardımsever"

İlçe merkezine çok uzak olan, dağlık bölgedeki köyde kış aylarının çok ağır geçtiğini ifade eden Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl çok kar yağdığı için 5 gün boyunca köyde mahsur kaldım. Hiç dışarı çıkamadım. Sağ olsun köylüler, ekmek, yemek, süt, yakacak odun getirdiler. Kış şartları zor ama insanları yardımsever."

"Öğretmenimiz bize çok iyi davranıyor"

4. sınıf öğrencisi Amine Özkan da (9) öğretmenini çok sevdiğini belirterek, ondan ayrılmak istemediğini söyledi.

Öğretmenini görmediği zaman üzüldüğünü anlatan Özkan, "Bana çok yardımcı oluyor. Bilmediğim konuları anlatıyor. Onun sayesinde okumayı öğrendim. Onu çok seviyorum. Ablam, annem gibi görüyorum. Oyunlar oynuyoruz. Farklı etkinlikler yapıyoruz." diye konuştu.

Öğrenci Zelal Baran (9) ise öğretmeni sayesinde okulda birbirinden farklı güzel etkinlikler yaptıklarını ifade etti.

Baran, "Öğretmenimiz bize çok iyi davranıyor. Bizi hiç kırmıyor. Öğretmenimiz bir anne, abla şefkatiyle bize yaklaşıyor. Onunla okulumuzda çok mutluyuz. Hiç gitmesini istemiyoruz." dedi.