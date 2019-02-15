Son Dakika Haberleri: Soçi Zirvesi Rus Medyasında Geniş Yer Buldu

Soçi Zirvesi Rus Medyasında Geniş Yer Buldu

1 saat önce

Rusya'nın Soçi kentinde dün düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne geniş yer ayıran Rus medyası, liderlerin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, terörle mücadele ve ABD'nin ülkeden çekilmesi yönündeki sözlerini ön plana çıkardı.

Soçi Zirvesi Rus Medyasında Geniş Yer Buldu, System.String[]
Rusya'nın Soçi kentinde dün düzenlenen Türkiye-Rusya- İran Üçlü Zirvesi'ne geniş yer ayıran Rus medyası, liderlerin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, terörle mücadele ve ABD'nin ülkeden çekilmesi yönündeki sözlerini ön plana çıkardı.

Rus basını, dün Soçi'de gerçekleşen Suriye konulu üçlü zirvedeki açıklamalara geniş yer ayırdı.

Rus haber ajansı TASS, "Rusya, Türkiye ve İran liderleri, Suriye'nin bütünlüğü konusunda bağlılığını açıkladı" başlığı ile verdiği haberde, "Liderler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Heyet Tahrir Şam'ın bölge üzerindeki kontrolünü artırma girişimlerini reddederek, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ve komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı güçlerin hedeflerine karşı durma kararlığını dile getirdiler." ifadelerini kullanıldı.

Kommersant gazetesi, haberinde, İdlib dışında Suriye'nin diğer bölgelerinin teröristlerden arındırılması gerektiğine dikkati çekerek, "Rusya, Türkiye ve İran başkanları Suriye'de teröristleri yok etmeye karar verdi." yorumunda bulundu.

Rus haber ajansı RİA Novosti de ABD'nin Suriye'den geri çekilmesi kararının hayata geçirilmesi halinde, ülkede istikrar ile güvenliğinin sağlanacağını ön plana çıkardı.

İzvestiya Gazetesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunlara ve provokasyonlara rağmen Astana ruhunu yaşattığına dikkat çekti.

Nezavisimaya Gazeta de " Moskova, Tahran ve Ankara, Suriye sorununu çözümü için ortak bildiride anlaştı" ifadelerini manşetine taşıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:40 Kaynak: AA

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