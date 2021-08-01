Sofiane Feghouli'nin suyu ısındı! Fatih Terim, Burak Elmas'la bizzat görüştü

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'ye elenen Galatasaray'da yeni sezon kadrosu şekillenmeye başlıyor. Başkan Burak Elmas'la bir toplantı gerçekleştiren Fatih Terim, Sofiane Feghouli konusunda son kararını iletti.

MUSTAFA CENGİZ TARAFINDAN DA HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Skorer'in haberine göre; Galatasaray'da, Sofiane Feghouli'nin artık hiç düşünülmediği net bir şekilde ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda en fazla kazanan oyuncular arasında bulunan Cezayirli futbolcu, teknik direktör Fatih Terim tarafından da silindi. Geçen sene istediği süreleri alamayan, maaş indirimine gitmediği için de eski Başkan Mustafa Cengiz tarafından hedef gösterilen Feghouli'nin kaderi değişmedi. Cezayirli futbolcu, "İstenmeyen adam" ilan edildi. Başkan Burak Elmas, tecrübeli futbolcuyla yaptığı toplantıda yeni sezonda kadroda düşünmediklerini söyledi.