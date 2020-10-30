Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil tarlaya devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale-Şanlıurfa karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Halil A. (39), 31 ABR 060 plakalı otomobiliyle önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile Abdulkadir A. (18) ve Haçim A. (19), 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA