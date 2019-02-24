Söğüt, "Körfez'deki gelişim için istikrar sürmeli"

Cumhur İttifakı ve AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, SKM Başkanı Fehmi Öztürk, ilçe yöneticileri ve meclis üyesi adayları ile birlikte Kuzey Mahallesinde faaliyet gösteren Kocaeli Van Çaldıran Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Metin Anık ile üyeler tarafından karşılanan Söğüt'e sıcak ilgi gösterildi.

TUNA, "DERDİMİZ HİZMET"

Dernek Başkanı Metin Anık'ın selamlama konuşmasından sonra söz alan AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna "Ata yadigârımız bu topraklara hizmet etmekten başka bir derdimiz yok. 15 yıllık hizmet serüvenimiz, bu dönemde Şener Söğüt ile devam edecek. Tabi ki sizlerin vereceği güçlü destek ile" ifadelerini kullandı.

İSTİKRAR SÜRDÜRÜLMELİ

Körfez Belediyesi'nde 15 yıllık AK Parti döneminde önemli icraatların hayata geçirildiğini belirten Söğüt, "İlçemizin sahillerinden tutunda, cadde düzenlemelerine, kültür merkezlerine, dere ıslahlarına, üst geçit, alt yapı çalışmalarına birçok hizmet AK Parti döneminde yapıldı. İlçemizin trafik sorunlarını rahatlatan battı çıktılar yine AK Parti döneminde ilçemize kazandırıldı.

KÖYLERİMİZDE KALKINIYOR

Daha önce ilçemizde kültürel faaliyetlerin yapılabileceği bir tane kültür merkezi yokken, bugün köylerimizde kültür merkezi var. Önümüzdeki dönemde hizmetlerimiz artarak devam edecek. Körfez'imizin yarınını tecrübe ve birikimlerimizle planlıyoruz. Körfez'i daha da güzel yarınlara taşımak için istikrarın sürdürülmesi önemli" diye konuştu. Söğüt'ün bu konuşması uzun süre alkışlandı.