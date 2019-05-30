Söğütlüçeşme Ortaokulu Türkiye Şampiyonu

Puanlı Atletizmde Türkiye şampiyonu olan Söğütlüçeşme Ortaokulu öğrencileri, Küçükçekmece'nin gururu oldu.

Puanlı Atletizmde Türkiye şampiyonu olan Söğütlüçeşme Ortaokulu öğrencileri, Küçükçekmece'nin gururu oldu.



Bursa'da yapılan Okullar Arası Puanlı Atletizm müsabakalarında büyük bir başarıya imza atan Söğütlüçeşme Ortaokulu öğrencileri hem ailelerini hem de Küçükçekmecelileri sevindirdi. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında gerçekleşen yarışlarda ter döken öğrenciler, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Önce İstanbul, sonra bölge şampiyonluklarında yarışan Küçükçekmeceli gençleri aileleri de yalnız bırakmadı.



"Gençlerimizin yanında ve destekçisiyiz"



Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise Söğütlüçeşme Ortaokulu öğrencilerini tebrik ederek, "Gençler ve gençlere yapılan yatırım bizim için çok önemli. Onlar Küçükçekmece'nin gururu oldular. Çok mutluyum. Gençlerimize desteğimiz her zaman devam edecek" dedi.



"Yağmur çamur demeden çalışmanın sonucu"



Bursa'da yapılan Okullar Arası Puanlı Atletizm müsabakalarında kazanılan Türkiye Şampiyonluğu sonrası konuşan Beden Eğitimi Öğretmeni Serkan Öztürk, "Türkiye Şampiyonluğuna ulaşmak çok güzel bir duygu. Bu başarımız tamamen ekip çalışmasının ürünüdür" dedi. Diğer beden öğretmeni İdris Turhan ise, bu başarının yaz kış, yağmur çamur soğuk demeden çalışmanın sonucu olduğunu söyledi. Ayrıca öğrenciler de, kendilerine destek veren İlçe Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Okul Müdürü Sami Özen'e teşekkür etti.



Küçükçekmece'den 14 genç şampiyon



Atletizm yarışlarında, Söğütlüçeşme Ortaokulunu 2 bin metrede Emre Karaoğlan, Yüksek Atlamada İsmet Fatih Dalkılıç, Uzun Atlamada Mustafa Özdemir, Gülle Atmada Arda Efe Karakurt, 800 metrede Emre Karaoğlan, 100 metre Engelli de İsmet Fatih Dalkılıç, 80 metrede İlyas Başol, 60 Metrede Hasan Erdihan, Cirit Atmada İlyas Başol ve 5x80 metrede Mustafa Özdemir, Arda Karaoğlan, Kadir Enes Yavaş, Batuhan Misdede, Yasin Çelik temsil etti. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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