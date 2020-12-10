Sokağa atıldılar, kapısız penceresiz tek odalı eve sığındılar - Son Dakika

Sokağa atıldılar, kapısız penceresiz tek odalı eve sığındılar

10.12.2020 10:10
Sokağa atıldılar, kapısız penceresiz tek odalı eve sığındılar, System.String[]

Hatay'da kanser hastası genç kadın ev kirasını ödeyemeyince 2 çocuğuyla birlikte evlerinden atıldı.

Hatay'da kanser hastası genç kadın ev kirasını ödeyemeyince 2 çocuğuyla birlikte evlerinden atıldı. Bir tarlanın ortasında kapı ve penceresi olmayan tek göz evde yaşam mücadelesi veren aile, hayırseverlerden gelecek yardımı bekliyor.

Kırıkhan ilçesinin Yeni Mahallesi'nde yaşayan Esin Şahran (30), dini nikahlı evli olduğu eşi Musa Gezgen ve 2 çocuğuyla birlikte aylık 500 TL olan ev kirasını 2 aydır ödeyemeyince ev sahibi tarafından sokağa atıldı. Çaresiz kalan ve barınacak yer bulamayan genç kadın ve eşi Karadurmuşlu Mahallesi'nde bir tarlanın ortasında bulunan kapı penceresi, su ve elektriği olmayan, tek gözlü evde 2 aylık ve 2 yaşındaki çocuklarıyla yaşam mücadelesi veriyor.

Kanser hastası olan Esin Şahran tedavi göremediği için 2 ayılık bebeğine anne sütü veremediğini ifade ederek, "2 yıldır kanser hastasıyım. Tedavi olamıyorum. Kirayı ödeyemediğimiz için ev sahibi bizi evden çıkardı. Tarlanın ortasında bulduğumuz kapısı, penceresi, suyu, elektriği olmayan yerde burada 2 çocuğumla ortada kaldık. İş olmadığı için eşim iş bulamıyor. Ben yetkililerden yardım istiyorum. 2 aylık bebeğim var kanser hastası olduğum için bebeğime anne sütü veremiyorum. Geceleri çocuğum aç yatıyor bana yardım edin" dedi. - HATAY

Sokağa atıldılar, kapısız penceresiz tek odalı eve sığındılar
Sokağa atıldılar, kapısız penceresiz tek odalı eve sığındılar
Sokağa atıldılar, kapısız penceresiz tek odalı eve sığındılar
Sokağa atıldılar, kapısız penceresiz tek odalı eve sığındılar

Kırıkhan, Kanser, Kadın, Hatay, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sokağa atıldılar, kapısız penceresiz tek odalı eve sığındılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle: Putin komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı Korona tedavisi gören Yılmaz Vural, çektiği video ile herkese teşekkür etti PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Dicle Üniversitesi'nden Prof. Çelen: Korona aşısı olan kişilerin taşıyıcı olma ihtimali çok düşük Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok 10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu         
09:59
Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! İçişleri Bakanlığı onayladı, Kürt Demokrat Partisi kuruldu Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! İçişleri Bakanlığı onayladı, Kürt Demokrat Partisi kuruldu         
09:11
Pierre Webo seremoni esnasında gözyaşlarına engel olamadı Pierre Webo seremoni esnasında gözyaşlarına engel olamadı         
08:44
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Kahveler korona kapsamında kapatılınca, esnaf semaverleri sokağa kurdu Kahveler korona kapsamında kapatılınca, esnaf semaverleri sokağa kurdu         
08:12
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Gayet iyi tanırım" dediği Biden Türkiye için tavizlere hazır         
07:45
Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak         
07:29
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
00:48
Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var         
23:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 10:20:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa atıldılar, kapısız penceresiz tek odalı eve sığındılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei