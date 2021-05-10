İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 79 bin 186 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 79 bin 186 kişiye işlem yapıldı

10.05.2021 10:13
İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 79 bin 186 kişiye işlem yapıldı, System.String[]

İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 79 bin 186 kişiye işlem yapıldıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 3-10 Mayıs'ta ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye, adli ya da idari işlem uygulandığı açıklandı.

İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 79 bin 186 kişiye işlem yapıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 3-10 Mayıs'ta ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye, adli ya da idari işlem uygulandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının seyrini kontrol altında tutabilmek için alınan yeni tedbirlerle 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanma uygulamasına geçildiği hatırlatılarak, şöyle denildi: "Tam kapanma sürecinde alınan tedbirlere vatandaşlarımız özveriyle büyük oranda uyum sağlamıştır. Tüm uyarılara rağmen alınan tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza ise adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda 03-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem düzenlenmiştir. Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadelede, normalleşme sürecine kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

ANKARA, -


İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Mayıs, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 79 bin 186 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika


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