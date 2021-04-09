Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı - Son Dakika

Bu korona tablosu ile tam kapanma gelir! Vakalar ve vefatlar vahim boyutta

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasının ardından kentin en işlek merkezlerinden Kent ve Demokrasi Meydanı ile İzzet Baysal Caddesi ve çevresi boşaldı.

Polis ekipleri ve mahalle bekçileri, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Ekipler, sokaktaki kişiler ile sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Belediye temizlik işçileri de boş kalan cadde ve sokakları temizledi.