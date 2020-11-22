Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı - Son Dakika

Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı

22.11.2020 20:12

Edinilen son dakika haberine göre Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından evlerine gitmek isteyen vatandaşlar köprüde yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün saat 20.00'de başlayan kısıtlama ikinci gününde evlerine dönen sürücüler 15 Temmuz Köprüsü'nde trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

(Muharrem Çam/İHA)

Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Koronavirüs, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı - Son Dakika


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