Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı
22.11.2020 20:12
Edinilen son dakika haberine göre Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından evlerine gitmek isteyen vatandaşlar köprüde yoğunluk oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün saat 20.00'de başlayan kısıtlama ikinci gününde evlerine dönen sürücüler 15 Temmuz Köprüsü'nde trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.
(Muharrem Çam/İHA)
Son Dakika MEB, ara tatil sonrası uzaktan eğitimde ilk haftanın programını paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 6017 yeni hasta tespit edildi Inter, Lukaku'nun harika oyunuyla Torino'ya karşı müthiş bir geri dönüşe imza attı Ünlü model Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber'ı çok kıskandığını itiraf etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın Rusya'da içkileri bitince dezenfektan içen 9 kişiden 7'si yaşamını yitirdi