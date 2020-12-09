Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde kısıtlamadan muaf olan turistler
Polisin caddede pasaport kontrolü yapması
Taksim meydanında hakim olan sakinlik
Galata meydanında hakim olan sakinlik
Sultanahmet ve Ayasofya meydanında hakim olan sakinlik
Ayasofya'nın resmini yapan turistten detaylar
Silivri'de kısıtlama sonrası boşalan cadde ve sokaklar İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
- Kaynak: AA
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