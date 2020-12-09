Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde kısıtlamadan muaf olan turistler

Polisin caddede pasaport kontrolü yapması

Taksim meydanında hakim olan sakinlik

Galata meydanında hakim olan sakinlik

Sultanahmet ve Ayasofya meydanında hakim olan sakinlik

Ayasofya'nın resmini yapan turistten detaylar

Silivri'de kısıtlama sonrası boşalan cadde ve sokaklar İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.