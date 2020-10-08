Sokak hayvanları için dev proje - Son Dakika

Sokak hayvanları için dev proje

08.10.2020 14:10
Sokak hayvanları için dev proje, System.String[]

Gemlik Belediye Meclisinin ekim ayı toplantısında, ilçeye modern hayvan barınağı yapılacağı açıklandı.

Gemlik Belediye Meclisinin ekim ayı toplantısında, ilçeye modern hayvan barınağı yapılacağı açıklandı.

Koronavirüse karşı sağlık tedbirlerinin dikkate alındığı toplantıda salona girenlerin ateş ölçüldü, her konuşmadan sonra kürsü ve mikrofonlar dezenfekte edildi. Geçen hafta Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması ile oluşan tepkilere ilaveten belediye meclisinde de kardeş ülkeye selam gönderildi. Mecliste divanın arkasına Azerbaycan bayrağı asıldı ve konuşmalarda destek mesajları verildi.

Belediye meclisinde, yeni yapılacak olan sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon merkezi önemli gündem maddesi olarak yer aldı. Planları tamamlanan ve inşasına başlamak için gerekli adımların atıldığı rehabilitasyon merkezi hakkında sunumu Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veterinter Hekim Dr. Hakan Uğur ile Mimar Pınar Taş Ateşli gerçekleştirdi.

Rehabilitasyon merkezi hakkında konuşan Hakan Uğur, "Hayat kutsaldır. Allah'ın yarattığı her canlı başımızın tacıdır" dedi.

Uğur sözlerine şöyle devam etti:

"Engürücük Paşa Tarlaları mevkiindeki 8300 metrekarelik alan, önceki yıllarda belediyemizin uhdesine geçti. Son bir yılda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, orman vasfı bulunmayan 7 bin metrekarelik araziyi de rehabilitasyon merkezi yapacağımız alanın içine dahil ettik. Yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda bu merkezi hayata geçireceğiz. Modern, konforlu, nezih ve doğayla iç içe olacak olan tesisimizin yapımı için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden, Devlet Su İşleri 1. Bölge'den, İl Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü'nden ve Orman 2. Bölge Müdürlüğü'nden gerekli uygun yazıları aldık. Bina olarak görünen alanların içinde iki adet operasyon salonumuz, iki adet muayene salonumuz, laboratuvarımız, röntgen ve ultrason odalarımız olacak. Bu 15 dönümlük alanın içinde bilhassa köpek kulübelerimiz için yerden ısıtmalı ve kir tutmayan anti bakteriyel geçici barınak yerleri, kediler için kaloriferli alanlar olacak. Fener çatı havalandırma sistemi ile ortamda koku biriktirmeyen anti bakteriyel alanlar oluşturacağız. Bu alanda yeşillik içinde köpek ve kedilerimiz için doğal yaşam alanları olacak. Onların haricinde bilhassa hayvan ve doğa sevgisini görsellerle aşılamak istediğimiz konferans salonumuz, yanında misafirlerimizi ağırlamak amacıyla kafeteryamız olacak. Çağdaş bir rehabilitasyon merkezi inşa etmeyi amaçlıyoruz. Yaşayan tüm canlıları düşünmeye ve onların faydasına çalışmaya devam edeceğiz."

Sokak hayvanlarına şefkat eli uzatmayı amaçladıklarını belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "İlçemizde çok hayvanseverimiz var. Onların sokak hayvanları ile bu iyileştirme merkezinde bir araya gelebilmelerini sağlamak istiyoruz. Bünyesindeki konferans salonumuzda çocuklarımıza eğitimler vermeyi hedefliyoruz. Çevre mahallelerimiz, kış aylarında çok fazla kedi ve köpeğe ev sahipliği yapıyor. Hayvanlarımızı bu rehabilitasyon merkezinde bir arada barındırmayı hedefliyoruz. Merkezimizde sokak hayvanlarımıza şefkat eli değecek" dedi. - BURSA

Sokak hayvanları için dev proje
Sokak hayvanları için dev proje
Sokak hayvanları için dev proje

Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon, Gemlik, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanları için dev proje - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hostesin cinsel organı ve sütyeninin arasından 465 bin dolar değerinde eroin çıktı İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi Mesut Özil, Arsenal'ın Avrupa Ligi kadrosunda yer almadı Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti AFAD, 5 doğa olayına karşı tedbir uyarısı yaptı Rus kanalına röportaj veren Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan hakkında atıp tutarken elektrikler kesildi Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım
Avrupa ülkelerinde korkulan oluyor! Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti Avrupa ülkelerinde korkulan oluyor! Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti         
15:44
60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor 60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor         
15:11
Doktor, emekliliğine 4 gün kala koronavirüsten yaşamını yitirdi Doktor, emekliliğine 4 gün kala koronavirüsten yaşamını yitirdi         
14:57
Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi         
14:38
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti         
14:28
Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor         
14:11
Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti         
13:57
Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı         
12:21
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hem hapis hem de para cezası verildi Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hem hapis hem de para cezası verildi         
11:59
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek         
11:03
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti         
10:45
Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı         
10:14
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "Anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 15:54:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak hayvanları için dev proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei