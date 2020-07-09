Sokak köpeği Bünyamin'in burnunu kopardı - Son Dakika

Sokak köpeği Bünyamin'in burnunu kopardı

Sokak köpeği Bünyamin'in burnunu kopardıAĞRI'nın Patnos İlçesi'ne bağlı Derecik Köyü'nde sokak köpeği, Bünyamın Çelik'in burnunu kopardı.

Sokak köpeği Bünyamin'in burnunu kopardı

AĞRI'nın Patnos İlçesi'ne bağlı Derecik Köyü'nde sokak köpeği, Bünyamın Çelik'in burnunu kopardı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bünyamin'e yeni burun yapılacak. Olay Patnos ilçesine bağlı Derecik Köyü'nde 28 Haziran günü meydana geldi. Süheyla-Rıdvan çiftinin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Bünyamin (7) oyun oynamak için dışarı çıktı. Evlerinin önünde oyun oynayan Bünyamin, orada dolaşan sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek, Bünyamin'in burnunu ısırarak koparttı. Çocuğun acı ve korkuyla bağırması üzerine ailesi ve köylüler yardıma koştu. Köpeğin ağzında kalan Bünyamin'in burnunun bir bölümünü alan baba Rıdvan Çelik, Patnos Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Çocuk İntaniye servisine sevk edilen Bünyamin'i ameliyata alan doktorlar, babanın kurtardığı burun parçasındaki sinirlerin zarar görmesi sebebiyle yerine dikemedi. Köyde oyun oynamak için dışarı çıkan yeğenine köpeğin saldırdığını söyleyen amca Ömer Çelik (15), çocuğun burnunun koptuğunu söyledi. Patnos Belediyesi'nin köylerine yakın bir yerde çöp alanı oluşturduğunu iddia eden Ömer Çelik, yiyecek bulmak için alana gelen köpeklerin köye kadar indiklerini anlattı. Yiyecek bulamayan köpeklerin koyunlara saldırdığını belirten Çelik, köpeklerin köylüleri korkuttuğunu bildirdi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zerrin Orbak, köpek ısırması şikayetiyle hastaneye getirilen Bünyamin'e önce aşılarının yapıldığını ardından gerekli tedavilerin düzenlendiğini kaydetti. Plastik cerrahi uzmanlarının inceleme yaptığını belirten Prof. Dr. Orbak, çocuğun burnunun tamamen kopması sebebiyle önümüzdeki günlerde düzeltici ameliyat yapılacağını vurguladı.

Atatürk Üniversitesi, Derecik, Patnos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokak köpeği Bünyamin'in burnunu kopardı - Son Dakika
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