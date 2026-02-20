Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama... - Son Dakika
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Haberin Videosunu İzleyin
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
20.02.2026 15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Diyarbakır'da 28 yaşındaki E.A., boşandığı eşi S.K.'nın iş yerinin önünde tartışma sırasında başına tabanca dayayıp tetiği çekti ancak silahın tutukluk yapması olası bir cinayeti engelledi; güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da boşandığı eşiyle konuşmak için iş yerinin önüne giden 28 yaşındaki E.A., tartışma sırasında 24 yaşındaki S.K.'nın başına tabanca dayayıp tetiği çekti. Silahın tutukluk yapması olası bir kadın cinayetini engellerken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TARTIŞMA BİR ANDA BÜYÜDÜ

Olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce anlaşmazlık yaşayarak boşanan çift, genç kadının çalıştığı iş yerinin önünde bir araya geldi. E.A.'nın iş yerine gelmesi üzerine S.K. dışarı çıktı. İkili arasında başlayan konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü.

Sokak ortasında eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Tartışmanın büyümesi üzerine E.A., üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkararak S.K.'nın başına dayadı ve tetiği çekti. Ancak silah mekanik arıza nedeniyle ateş almadı. Görüntülerde, genç kadının o sırada müdahale ettiği ve silahın patlamaması üzerine saldırganın yeniden hamle yapmaya çalıştığı görülüyor. Olay yerinde bulunan bir kişinin de müdahalesiyle S.K. bölgeden uzaklaştı.

Sokak ortasında eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

CNN TÜRK Diyarbakır Muhabiri Burak Emek'in özel haberine göre; güvenlik kamerası kayıtlarında, yaşananlar saniye saniye yer aldı. Genç kadının ölümle burun buruna geldiği anlar iş yerinin kamerası tarafından kaydedildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, E.A.'yı kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Eğitim şart, oruç tutanları sayacağınıza insan eğitin biraz. 24 34 Yanıtla
    Kadir Ulaç Kadir Ulaç:
    oruç tutmuyandır yani sizden oruç tutanlardan olsa böyle biri olmazdı 13 2
  • dilara2003. dilara2003.:
    tutuklansa ne olacak 3 yada 5 ay bizim vergilerimiz ile beslenip cikacaklar kaldiklari yerden geri devam bu cozum degil devletimiz kalici cozumler bulmazsi lazim 27 2 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    işte 2. sınıfa giden çocuğun oruç tutmasını tartışacağınıza böyle konular için eğitimi tartışsanız bu halde olmayacak ülke 11 7
  • mert çelik mert çelik:
    İdamı getirmiyorlar bu olaylar aynen devam 25 2 Yanıtla
  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    oruç ile ne alakası var. 10 3 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    hoşgörü ayınızya ondan bahsediyor arkadaş bu ayda bile böyleyseniz diğer aylar mnza koyuyum diyor 0 2
  • Kadir Ulaç Kadir Ulaç:
    şimdi bu olayı desteklemiyorum ama kendinizi bu adamın yerine koyun 5 yıl sevgili hayatı yemekler içmeler gezmeler hediyeler giymeler sonra evlen 5 milyon para harca yada borç yap kadın ben boşanıyorum nafaka altın takı alıp gidiyorum onada eyvallah ben senin gözünün önünde başkasıyla çıkacam. el insaf yahu elinizi vijdanınıza koyun 4 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
